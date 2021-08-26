微解封出遊瘋…聲音照相科技執法 7車噪音超標收罰單

疫情趨緩微解封後，出遊人車變多，基隆市環保局機動性架設移動式聲音照相設備，1個多月來共查獲7輛車噪音超標，判定超過使用中車輛行駛噪音管制標準直接告發，各裁罰1800元。

環保局表示，聲音照相科技執法今年上路，根據不同道路速限規定分貝值。道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，50至70公里為90分貝。車輛分貝值超標被拍照取締，可處罰1800元至3600元。聲音照相偵測檢驗合格車輛使用未認證排氣管，也將按次處罰，經處罰後仍不改善者，裁罰金額逐次遞增，最高可罰3萬元。

國內從7月17日微解封後，民眾出遊人數變多。環保局在暖暖區（基福公路及瑞八公路）、中正區（北寧路、中正路及正豐街）、信義區（信一路）、中山區（文化路及中和路）、安樂區（基金公路、湖海路）、七堵區（光明路）等路段，架設移動式聲音照相設備，共查獲7輛車噪音超標並告發裁罰。

環保局說，為確保聲音照相系統精確度及公正客觀性，採取「三重認證」原則，分別為噪音計每2年通過標準檢驗局檢定認證1次，聲音照相系統每年經環保署認可實驗室比對測試驗證1次，聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且每3天對噪音計進行校正，聲音照相系統每5分鐘與國家標準時間對時校正。

架設移動式聲音照相設備執法時，稽查人員會在架設點前方100公尺到300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人。