羅東溪左岸踩鐵馬 冬山運動新去處

宜蘭冬山又多了一條綠色隧道，冬山鄉公所斥資1400萬元，打造羅東溪柯仔林環線自行車道，東起北成橋、西到廣興大橋，全長2.1公里。觀光產業發展所長江立偉表示，該路線提供民眾散步、運動、踩鐵馬等休憩新選擇，且夜間照明設備設置完備，於8月14日竣工、下周將驗收。

冬山鄉公所向教育部體育署爭取1400萬元經費補助，在羅東溪左岸營造自行車道，工程3月起至8月中旬，總長約2.1公里，並設有引道。江立偉說，河川局將高灘地整理後，公所在這建置羅東溪柯仔林環線自行車道，沿路種植樟樹、苦楝樹、九芎等原生植物，一旁堤頂則是人行步道，作為民眾休憩運動新空間。

公所表示，羅東溪右岸已有自行車道，連結冬山的大進休閒農業區和五結的蘭陽溪口休閒農業區，今年在左岸新闢自行車道，串聯安農溪自行車道環狀線，民眾能一路騎乘順著安農溪上游前往三星鄉的蘭陽發電廠、天送埤，更重要的是可將羅東運動公園的運動人口分流至此。