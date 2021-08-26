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高鐵延伸宜蘭案 礁溪地方人士力爭設在四城站

中央社 / 宜蘭縣26日電

交通部曾表示，高鐵延伸宜蘭案站場建議設在礁溪鄉的台鐵四城站後，引發地方論戰。礁溪鄉長張永德等地方人士今天表態力挺交通部決策，但請中央需顧及被徵收地主的權益。

高鐵延伸宜蘭案的評估站址有4個場站，分別是四城站、宜蘭站、縣政中心、羅東站，現階段站址仍未定。

交通部政務次長胡湘麟19日在宜蘭視察時曾說，高鐵延伸宜蘭案，經多方考量建議設站在台鐵四城站，但地方部分認為，應設在宜蘭站，交通部會把意見帶回整體考量。相關高鐵選址議題引發外界討論。

張永德與礁溪地方民意代表等人士，今天上午齊聚四城站前，表態力挺交通部的建議。

張永德說，根據交通部鐵道局評估，四城站可促進城市發展，具有開闊腹地，可進行完整的車站特定區規劃，並新闢聯外道路系統，與國道5號、省道台9線銜接。

高鐵延伸宜蘭 台鐵 羅東

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