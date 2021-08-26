花蓮遊蕩犬數量減3成 免費犬貓三合一絕育即起開跑

農委會公布全國遊蕩犬隻數量調查結果，花蓮縣近6000隻，比前年調查的8000餘隻，減少3成。縣府農業處表示，縣府一直努力減少遊蕩犬數量，今年免費犬貓三合一絕育巡迴活動也已開始，爭取到400多萬元經費，可結紮犬貓比去年多出千餘隻，符合條件的飼主可向縣內兩家合作動物醫院預約，或到鄉鎮公所申請。

遊蕩犬包含無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬，根據農委會調查，數量從民國104年的4807隻，前年增加到8167隻，縣府原本推估今年可能破萬，但農委會日前公布最新調查結果，花蓮遊蕩犬數量下降為5975隻，較上前調查減少2192隻。

農業處長吳昆儒表示，為妥善處理流浪犬問題，縣府除了結合志工辦宣導、認養活動、加強源頭管理、進行偏鄉無主遊蕩犬捕捉絕育等工作，多年來也爭取經費辦理流浪犬貓免費絕育，去年共執行2667隻，今年再爭取到中央補助413萬元，估計可執行數量比去年多出千餘隻，即日起至12月20日展開。

花蓮動植物防疫所長周黃得榮說，幸福犬貓三合一絕育計畫包括寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射3部分。申請飼主須設籍花蓮且年滿20歲，申請人須與犬貓登記的飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與活動時也會一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。