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花蓮遊蕩犬數量減3成 免費犬貓三合一絕育即起開跑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
農委會日前公布，花蓮縣遊蕩犬隻數量降為5975隻，比前年減少2192隻。圖／縣政府提供
農委會日前公布，花蓮縣遊蕩犬隻數量降為5975隻，比前年減少2192隻。圖／縣政府提供

農委會公布全國遊蕩犬隻數量調查結果，花蓮縣近6000隻，比前年調查的8000餘隻，減少3成。縣府農業處表示，縣府一直努力減少遊蕩犬數量，今年免費犬貓三合一絕育巡迴活動也已開始，爭取到400多萬元經費，可結紮犬貓比去年多出千餘隻，符合條件的飼主可向縣內兩家合作動物醫院預約，或到鄉鎮公所申請。

遊蕩犬包含無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬，根據農委會調查，數量從民國104年的4807隻，前年增加到8167隻，縣府原本推估今年可能破萬，但農委會日前公布最新調查結果，花蓮遊蕩犬數量下降為5975隻，較上前調查減少2192隻。

農業處長吳昆儒表示，為妥善處理流浪犬問題，縣府除了結合志工辦宣導、認養活動、加強源頭管理、進行偏鄉無主遊蕩犬捕捉絕育等工作，多年來也爭取經費辦理流浪犬貓免費絕育，去年共執行2667隻，今年再爭取到中央補助413萬元，估計可執行數量比去年多出千餘隻，即日起至12月20日展開。

花蓮動植物防疫所長周黃得榮說，幸福犬貓三合一絕育計畫包括寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射3部分。申請飼主須設籍花蓮且年滿20歲，申請人須與犬貓登記的飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與活動時也會一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。

今年合作動物醫院有花蓮市高橋動物醫院和玉里鎮和平動物診所，為方便民眾，也結合各鄉鎮公所便民服務，飼主可先到所在地鄉鎮公所登記，安排妥適地點後，由動物醫院獸醫師擇期前往動手術及注射疫苗。相關資訊可洽花蓮縣動植物防疫所保護股，電話（03）8227431或縣內合作動物醫院。

花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫，即日起至12月20日展開。圖／縣政府提供
花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫，即日起至12月20日展開。圖／縣政府提供

動物醫院 疫苗

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