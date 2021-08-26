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花蓮瑞穗文旦柚外銷市場穩定 日本訂單逾50公噸

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦柚進入採收期，瑞穗鄉農會今年再與台農發公司合作，拓展海外市場，今年預計銷往日本、新加坡、加拿大及上海等地，其中日本訂單從去年3公噸增加至超過50公噸。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，瑞穗鄉文旦柚栽種面積約800公頃，年產量約2萬7000公噸，占全台產量1/4；台灣每年文旦柚外銷約5000公噸，瑞穗鄉占3000公噸。

黃盛皇說，台灣外銷市場以中國為主，去年首度打入日本市場，獲得好評，鶴岡文旦柚去年訂單3公噸，今年有預估會超過50公噸；台農發公司也協助維繫加拿大、新加坡訂單，目前各有12公噸，外銷訂單不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

黃盛皇說，日本藥檢、品質都很嚴格，每顆文旦柚重量要求380至600公克、果皮不能有斑點，外銷前還需送到台中進行低溫冷藏10天，進行殺蟲處理及相關的農藥檢測，雖然門檻高，價格是外銷市場中最好的。

黃盛皇說，今年文旦柚品質穩定，甜度約在12至13度之間，預計9月初會全數採收完，目前國內直銷價格10台斤約新台幣600元至800元間，與去年差不多。

瑞穗鄉農會指出，瑞穗鶴岡文旦的種植歷史來自60多年前的美麗錯誤，一名瑞穗種苗商誤訂到大批文旦柚樹苗，便將錯就錯，將多餘的文旦柚樹苗種植在鶴岡。

當時瑞穗鄉鶴岡地區以「鶴岡紅茶」聞名，直到民國77年，前農委會主委余玉賢視察瑞穗農業，發現鶴岡文旦多汁酸甜的口感，不輸西部文旦柚，就命名為「鶴岡文旦」，從此聲名大噪。

文旦 日本 農會

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