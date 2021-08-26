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台東安朔公墓遷葬 疑挖到百年排灣族「火銃」槍

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
達仁鄉安朔部落會議前主席潘志華說，「火銃槍枝應超過百年以上歷史」。圖／潘志華提供
達仁鄉安朔部落會議前主席潘志華說，「火銃槍枝應超過百年以上歷史」。圖／潘志華提供

台東縣達仁鄉公所日前於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程時，外包廠商於134號墓與135號墓間挖掘一無主墳，出土陪葬品竟是一挺舊稱「火銃」的槍枝，在場眾人目睹頗感震驚。安朔部落會議前主席潘志華說，「火銃槍枝應超過百年以上歷史」。

潘志華說，現場檢視該陪葬品，初步結果該槍械木質部分均已腐壞，鐵製槍管雖不滿鐵銹但尚稱完整，槍管被怪手碰撞稍微彎曲，槍管上沒有準星也沒有覘孔，長度超過一米，推測該槍非制式槍械，很可能是當地族人自製的火銃或火繩槍，應超過百年以上歷史，不排除曾參與過戰役。

達仁鄉公所8月23日於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程，上午9時外包廠商於134號墓以怪手施作時，在134號墓與135號墓間新發現一無主墳，以怪手啟掘出土陪葬品居然是一挺舊稱火銃的槍枝，立即通知鄉公所及部落人員。由潘志華與公所業務承辦人王福辰現場檢視陪葬品。

潘志華說，過去在安朔部落田野調查時透過已逝的部落奇努男口述部落有製槍技術，初步研判是用模具融鐵鑄造，沒有準星、覘孔、膛線，擊發散彈的滑膛槍，是屬於國寶級的古文物，足以證明排灣族人過去確實有自製火銃的技術、能力。希望公所妥善保管該物，公告後裔認領，若無人認領，應視為安朔部落公共財，擺放鄉立文物館展覽供後人憑弔或供族人學術研究。

台東縣達仁鄉公所日前於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程時，外包廠商於134號墓與135號墓間挖掘一無主墳，出土陪葬品竟是一挺排灣族舊稱「火銃」的槍枝。圖／潘志華提供
台東縣達仁鄉公所日前於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程時，外包廠商於134號墓與135號墓間挖掘一無主墳，出土陪葬品竟是一挺排灣族舊稱「火銃」的槍枝。圖／潘志華提供

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