台東安朔公墓遷葬 疑挖到百年排灣族「火銃」槍

台東縣達仁鄉公所日前於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程時，外包廠商於134號墓與135號墓間挖掘一無主墳，出土陪葬品竟是一挺舊稱「火銃」的槍枝，在場眾人目睹頗感震驚。安朔部落會議前主席潘志華說，「火銃槍枝應超過百年以上歷史」。

潘志華說，現場檢視該陪葬品，初步結果該槍械木質部分均已腐壞，鐵製槍管雖不滿鐵銹但尚稱完整，槍管被怪手碰撞稍微彎曲，槍管上沒有準星也沒有覘孔，長度超過一米，推測該槍非制式槍械，很可能是當地族人自製的火銃或火繩槍，應超過百年以上歷史，不排除曾參與過戰役。

達仁鄉公所8月23日於安朔公墓執行舊墓遷葬重建靈骨牆工程，上午9時外包廠商於134號墓以怪手施作時，在134號墓與135號墓間新發現一無主墳，以怪手啟掘出土陪葬品居然是一挺舊稱火銃的槍枝，立即通知鄉公所及部落人員。由潘志華與公所業務承辦人王福辰現場檢視陪葬品。