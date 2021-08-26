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花蓮文旦柚進軍日本價格看俏 今年訂單倍增至少50公噸

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮瑞穗文旦柚今年外銷超過50公噸到日本，鄉農會今天動員多位員工挑選、包裝，確保高品質。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮瑞穗文旦柚今年外銷超過50公噸到日本，鄉農會今天動員多位員工挑選、包裝，確保高品質。圖／瑞穗鄉農會提供

花蓮文旦柚今年再度進軍日本，包括農委會台農發公司、外貿商訂單，外銷量超過50公噸，銷往日本的文旦柚價格看俏，但規格、檢疫規定也相當嚴苛，瑞穗鄉農會今天動員多位員工篩選、包裝，確保高品質。

瑞穗鄉文旦柚栽培面積約800公頃，主要種植在鶴岡，年產量4500萬台斤（2萬7000公噸），產量占全台4分之1，是重要產地。今年已進入採收期，產量持平，甜度更勝以往達12、13度，直銷價格不受疫情影響，和去年差不多10斤600到800元。

鄉農會總幹事黃盛皇說，文旦柚在國內生產過剩，透過外銷可以紓解銷售壓力。全台文旦柚外銷量1年約5000公噸，約6成來自瑞穗，鄉農會與台農發公司合作，努力拓展海外市場。

黃盛皇表示，文旦柚主要外銷市場是中國大陸，也有新加坡、加拿大等國，去年首度外銷日本，以少量3公噸試水溫，消費者反應不錯，今年訂單量倍增，台農發訂單就有12公噸，再加上外貿商也來下訂，估計會超過50公噸，是去年的16、17倍。

外銷日本的價格比內銷好得多，但對品質的要求也非常嚴格。黃盛皇舉例，果形要漂亮、不能有黑斑，每粒重量須在380到600公克間。病蟲害和農藥檢測也相當嚴苛，必須先運到台中，在攝氏1度低溫冷藏10天到兩個星期，將病蟲消滅，拿出來還要再檢視外觀，確認沒有蟲卵殘留，才算過關。

他表示，外銷日本的文旦柚先前已由農友先挑過一次，今天再動用農會員工再挑一次後才包裝，就是要確保品質。

除了中國大陸、日本，新加坡和加拿大也預計各外銷12公噸，分別在8月31日及9月17日裝櫃。農會表示，會繼續努力，期盼將「甘、甜、酸、香、Q」豐富多層口感的鶴岡文旦銷售至全球各地。

花蓮瑞穗文旦柚今年外銷超過50公噸到日本，鄉農會今天動員多位員工挑選、包裝，確保高品質。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮瑞穗文旦柚今年外銷超過50公噸到日本，鄉農會今天動員多位員工挑選、包裝，確保高品質。圖／瑞穗鄉農會提供

文旦 日本 農會

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