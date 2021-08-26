台東偏鄉代理教師比率竟達5成 教育處：專業師資難招聘

審計部台東縣審計室日前進行總決算審核報告指出台東縣偏鄉地區代理教師比率高達5成，甚至有學校代理教師人數超過正式教師，影響師資穩定及教育品質。縣府教育處長林政宏說，正式專屬師資難招聘，建議教育部能放寬條件。

林政宏坦言表示，不是教育處不認真招聘，而是正式專屬教師不願意來偏鄉任教，尤其是具專業的心理輔導師要到長濱鄉或綠島、蘭嶼兩個離島鄉鎮服務，更不容易招到人，就算有意願要來應徵，也都不具符合資格條件，會持續努力招聘。

審計室主任邱燦興指出，台東縣117所國中小學，教育部核定偏鄉地區學校共88所，比率達75.21%，不過，調查發現偏鄉學校代理教師比率高達5成，甚至有學校代理教師人數超過正式教師，而教育處卻將補助正式教師員額經費改聘用行政人力，與中央補助規範不符合。

另邱燦興說，108年至109年偏鄉學校設置專業心理輔導師及社工人員，員額分別為8人及10人，但實際聘用僅只有1人及5人，應積極改善提升偏鄉學校專業輔導人力。

林政宏說，要改善偏鄉學校教師的招聘，除建議教育部能放寬條件，教育處也規畫「師傅帶徒弟」的方式，由資深正式老師帶著代理老師做教學，此外也透過線上雙邊輔導，提升教學專業，同時協助代理老師取得合格教師證，改善偏鄉學校教育品質。