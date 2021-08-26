臉書「長髮美女」客運駕駛曝光 溫暖貼心感動乘客

日前有國光客運基隆新店線1551路線的乘客，在臉書反映客運有一名女駕駛，被乘客封為「長髮美女」，開車很穩，乘客上下車都貼心提醒小心，一路上很多乘客都有誇獎。國光客運找到這名溫柔女駕駛，是基隆站的女司機李玨怡，真面目終於曝光，還是一名甜姐兒。

乘客林小姐在臉書社群留言，基隆新店1551路線有一名「長髮美女」駕駛，她開車很穩定、乘客上下車都會貼心提醒走路小心，遇到行動不便老人也會從旁協助，一路上很多乘客都有誇獎。很多乘客都期待搭到她開的車，稱是一位溫柔又貼心的女司機。

貼文引起很多網友熱議按讚，國光客運找到這位「長髮美女」駕駛，就是國光客運基隆站李玨怡，她是基隆媳婦，原本是全職家庭主婦，2多年前考取職業大客車駕照後，成為國光客運基隆站近90位駕駛中，僅有3位女性駕駛其中一位。

很多網友都讚這位女司機貼心、溫柔，紛打探她有開哪幾條路線。國光客運說，李玨怡駕駛路線不定，近期最常跑的是基隆羅東1880路線與最近新代駛的基隆新店1551路線。

李玨怡長相甜美，年約30餘歲，不過很多網友可能要崩潰了，因為她已是2個小孩的媽了，一個8歲一個7歲。不過，也正是因為自己上有老人、下有小孩，李玨怡特別關懷年長與幼齡乘客，當成是自己家人，細心提醒乘客上下車小心階梯，耐心等候入座後再發車離站。

李玨怡說，家人都很支持從事大客車職業駕駛工作，每天都會提醒她小心開車，更千萬不能跟乘客發生任何爭執。

女性溫暖特質，在幾乎清一色都是男性為主的司機職場，她人緣特別好，李玨怡說，她工作座右銘是「你對客人溫柔，客人就會對你溫柔」，讓她總是能與乘客維持良好互動關係，「我每天開車很開心」，她樂在工作，總帶著微笑，成為一位溫柔的女駕駛。

國光客運董事長特助陳永昌今天說，對於她被乘客表揚，公司將提報敘獎。不過，李玨怡低調說，「嚇一跳」，她謙虛表示是份內應該做的工作，大部分司機都是這種態度，只是她是女性，才被特別注意到。