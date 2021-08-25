蘇澳區漁會行銷海味 推限量中秋澎派禮盒

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
澎派中秋禮盒內有8項海鮮，限量1500盒。圖／民眾提供
澎派中秋禮盒內有8項海鮮，限量1500盒。圖／民眾提供

下個月就是中秋節，宜蘭縣蘇澳區漁會應景推出限量澎派海鮮禮盒搶先購，讓消費者大啖海味過佳節。只是往年禮盒一推出就秒殺，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，今年疫情關係，船家缺工沒出港，漁獲量並不多，因此數量還是維持1500盒。

蘇澳區漁會今起推出俗稱扁仔青飛的白腹鯖魚禮盒，還有嚴選鱻宴搶鮮集錦禮盒，內有漁夫船凍透抽、船釣白帶魚卷、竹筴魚一夜干、鬼頭刀魚排、鮮凍白蝦、生鮮干貝、花枝丸，以及飛魚卵香腸共8項，每盒搶鮮價1580元。

總幹事陳春生提到，鬼頭刀銷往美國的運費，平常1公斤約70多元，但疫情期間卻飆至逾200元，最高還有300多元，由於運費加諸在漁獲成本，使得價格無法趨於穩定成長。漁會為了穩定價格，今年中秋禮盒特別加入鬼頭刀魚排。

供銷部主任盧玟伶說，今年價格較往年漲2到3成，其中以產量少的透抽漲幅最大。中秋節前後為透抽季節，因近期颱風影響產量，加上疫情關係，不少餐廳休館未營業，使得供需失衡、價格波動。

限量1500盒的鱻宴搶鮮集錦禮盒原價1780元，每盒優惠1580元，凡加入蘇澳區漁會LINE生活圈前300名訂購者，可享9折優惠，詳情請洽03-9972808。

蘇澳區漁會推出鱻宴搶鮮集錦禮盒，內有透抽、白帶魚卷、竹筴魚、鬼頭刀魚排、白蝦、干貝、花枝丸，以及飛魚卵香腸。圖／民眾提供
蘇澳區漁會推出鱻宴搶鮮集錦禮盒，內有透抽、白帶魚卷、竹筴魚、鬼頭刀魚排、白蝦、干貝、花枝丸，以及飛魚卵香腸。圖／民眾提供
下個月就是中秋節，宜蘭縣蘇澳區漁會應景推出限量澎派海鮮禮盒搶先購。圖／蘇澳區漁會提供
下個月就是中秋節，宜蘭縣蘇澳區漁會應景推出限量澎派海鮮禮盒搶先購。圖／蘇澳區漁會提供

中秋節 蘇澳 疫情

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