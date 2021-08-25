蘇澳區漁會行銷海味 推限量中秋澎派禮盒

下個月就是中秋節，宜蘭縣蘇澳區漁會應景推出限量澎派海鮮禮盒搶先購，讓消費者大啖海味過佳節。只是往年禮盒一推出就秒殺，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，今年疫情關係，船家缺工沒出港，漁獲量並不多，因此數量還是維持1500盒。

蘇澳區漁會今起推出俗稱扁仔青飛的白腹鯖魚禮盒，還有嚴選鱻宴搶鮮集錦禮盒，內有漁夫船凍透抽、船釣白帶魚卷、竹筴魚一夜干、鬼頭刀魚排、鮮凍白蝦、生鮮干貝、花枝丸，以及飛魚卵香腸共8項，每盒搶鮮價1580元。

總幹事陳春生提到，鬼頭刀銷往美國的運費，平常1公斤約70多元，但疫情期間卻飆至逾200元，最高還有300多元，由於運費加諸在漁獲成本，使得價格無法趨於穩定成長。漁會為了穩定價格，今年中秋禮盒特別加入鬼頭刀魚排。

供銷部主任盧玟伶說，今年價格較往年漲2到3成，其中以產量少的透抽漲幅最大。中秋節前後為透抽季節，因近期颱風影響產量，加上疫情關係，不少餐廳休館未營業，使得供需失衡、價格波動。