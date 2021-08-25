補足公車到不了的最後一哩路 花蓮豐濱幸福巴士將上路
花蓮縣豐濱鄉是位於台11線的濱海小鎮，地形狹長，交通不便，豐濱鄉公所向公路總局爭取加上自籌款約300萬元，8人座的幸福巴士下月將上路，補足公車到不了的最後一哩路，試營運2個月，車資只要1塊錢。
豐濱鄉是只有4000多人的原住民偏鄉，雖有公車經過，但班次少，且不會進入部落，民眾若沒有交通工具，要就醫、洽公等都有不便。
鄉長江莉婷在縣府協助下，向公路總局爭取到300萬元，採購2輛8人座幸福巴士，以鄉內特產飛魚和龍蝦，取名為「飛兒號」、「蝦兒號」，下月1日將上線試營運，共有3條路線，分別到新社噶瑪蘭、豐富和八里灣部落，這也是豐濱鄉首度有幸福巴士營運。
鄉公所表示，幸福巴士9月1日上路，站點設置考量民眾需求，以採購、洽公與就醫等方向規畫，更深入部落，提供鄉內極偏遠地區一處交通運輸新選擇。兩個月的試營運期間，車資只要1元，藉此勵民眾養成搭乘大眾運輸習慣，可使用現金及悠遊卡兩種方式付費，正式上路後的車費還在研擬，會比公車還要優惠。
考量民眾需求，豐濱鄉幸福巴士周一到周五營運，上午是固定班次，下午則採預約制。
江莉婷感謝台北監理所、花蓮監理站、花蓮縣政府、東部區域運輸發展研究中心的協助，未來會持續爭取第二期預算，並將服務範圍擴大到全鄉，也正規畫到花蓮市區的洗腎、就醫專車，讓鄉民更加方便。
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