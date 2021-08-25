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宜花東連線振興觀光 花蓮加碼4方案

中央社 / 花蓮縣25日電

國內COVID-19本土疫情趨緩，宜花東3縣合作互惠旅遊方案，花蓮縣政府加碼再推4項觀光振興方案，包括獎勵金、消費券等；針對中央振興五倍券配套，則仍在研議中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，花蓮縣政府陸續公布4項振興觀光方案，待疫情緩和、開放旅遊後辦理。

花蓮縣政府觀光處指出，合法旅行社帶團至花蓮，並前往指定景點或活動，即可獲得獎勵金，總額新台幣500萬元；針對自由行旅客，入住合法旅宿、官網登錄，並前往指定地點或活動，可加碼抽獎，抽賓士及100萬元花蓮好Q購物金。

在指定商圈、夜市消費滿200元，則可獲抽獎券，獎品總價值超過百萬元；預計推出30萬元額度的壽豐鄉鯉魚潭商圈消費券，吸引遊客消費帶動周邊店家商機。

花蓮、宜蘭、台東3縣市組成的「花木蘭聯盟」，9月將推出互惠旅遊方案，觀光處指出，花蓮第一波由3000餘名義警、山警、民防及巡守，前往宜蘭、台東2天1夜旅遊。

觀光處指出，身分證字號開頭為G、U、V或居住於3縣者參加20人以上旅遊團，入住花蓮合法住宿或前往指定景點，並提供COVID-19疫苗接種證明或出發前7日內的陰性檢測證明，每團可獎勵1萬元，每家旅行社最高補助10團。

疫情 COVID-19 旅行社

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