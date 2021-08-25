影／基隆宣布多項鬆綁 打籃球、海興及大武崙沙灘開放游泳

在國內新冠肺炎疫情爆發以來，今天首度無本土確診案例發生，基隆則是自6月27日首度加零後滿60天，更是自8月12日起連續14天零確診，市長林右昌宣布自26、27日起開放多項鬆綁措施，包括開放打籃球，海興游泳池及大武崙沙灘都開放游泳，但要一離開水面就要戴好口罩 。

林右昌下午記者會說明，這兩個月以來基隆有50天加零且近14天也都沒有新增確診案例，代表基隆在社區防疫上相當穩定，防疫工作已進入新的階段，所以特別針對民眾關心的場域進行鬆綁。

包括在符合防疫指引下開放打籃球、兒童遊具與體健設施、圖書館、大武崙沙灘水域活動、海興游泳池、遊樂漁船、街頭藝人表演、里民活動中心；另基隆市公車也自9月1日起恢復正常行駛，同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座等規定；而很多長輩關心的社區關懷據點也將開放電話問安、餐飲外帶或送餐等服務。

在市場防疫上，鼓勵但不強制攤商戴手套，但攤商及顧客之口罩務必戴好、嚴禁邊走邊吃，市府將持續派員進行稽查，落實防疫作為。

林右昌說，從本土疫情爆發至今，基隆在防疫工作上相當謹慎從不馬虎。林市長強調，基隆能有今天的防疫成績，還是要感謝所有市民朋友的配合，雖然疫情趨緩，但Delta病毒非常狡猾，我們必須做好萬全準備，心情可以放鬆但防疫不能鬆懈。我們將持續視疫情狀況，在防疫前提下逐步鬆綁，帶領大家回歸正常生活。

大武崙沙灘自26日起開放游泳、浮潛等水域活動，除了在水下，其餘皆需佩戴口罩。大武崙沙灘仍維持單一出入口，沙灘容留人數上修至300人。

海興游泳池27日起開放，除了在水下，其餘皆需佩戴口罩，落實實聯制、做好自我防疫管理。呼籲民眾自帶消毒酒精，活動前進行手部消毒。如巡查或民眾檢舉未落實防疫規定，經查屬實者，封閉該場地1周。