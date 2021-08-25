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觀光微振興 宜花東3縣合推防疫安心互惠旅遊

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
宜花東3縣合作振興觀光，即日起至9月底，帶團20人到花蓮住宿並到東大門夜市等指定景點，即可獲得花蓮縣府核發獎勵金。圖／花蓮縣政府提供
宜花東3縣合作振興觀光，即日起至9月底，帶團20人到花蓮住宿並到東大門夜市等指定景點，即可獲得花蓮縣府核發獎勵金。圖／花蓮縣政府提供

本土疫情漸趨緩和，宜花東3縣市在「花木蘭聯盟」合作架構下，推動防疫安心互惠旅遊，即日起至9月底，帶3縣居民每團20人以上，到花蓮合法旅宿業至少住1晚，並到指定景點，就可獲得獎勵金。花蓮縣政府另籌畫觀光振興方案，分為旅行團、散客、消費滿額方案，待開放旅遊後就會推出。

花蓮縣政府表示，國內疫情警戒降至2級，3縣疫情也相對穩定，合作推防疫安心遊專案，藉由互相導客，振興在地觀光。花蓮縣下月就會帶超過3000名義警、山警、民防及巡守隊員，到宜蘭及台東兩天一夜遊。

為了吸引宜蘭、台東旅客到花蓮遊玩，花蓮縣府也推出旅行團微振興獎勵方案，身分證字號開頭G、U、V的3縣縣民，或居住在宜花東，參加20人以上旅遊團，在花蓮合法旅宿業至少住宿一晚，以及到花蓮五大休閒農業區、東大門夜市等任一指定景點，就可獲得每團獎勵金1萬元，每家旅行社獎勵上限總額10萬元。

為了防疫所需，參與這項方案的團員必須提供新冠肺炎接種證明，或出發前7日內的陰性檢測證明，獎勵方案從即日起至9月30日，會依申請送件時間審核，經費用完為止，詳細資訊請見活動官網。(https://gtravel.hl.gov.tw/)。

花蓮縣府也正籌備觀光振興計畫，將在開放旅遊後立刻推出，吸引遊客到花蓮食、宿、消費，其中包括旅行團獎勵、自由行旅客獎勵，以及商圈及夜市滿額抽獎3項振興方案，以及紅面鴨歡樂派對盒的消費券發放計畫。

縣府表示，觀光振興計畫活動期間，帶團到花蓮並參與指定的景點或活動，就可獲得獎勵金，獎勵金總額為500萬元。另外，自由行旅客入住縣內合法旅宿並到活動官網登錄，前往指定景點或活動，即可參加賓士抽獎，再抽100萬花蓮好Q購物金。商圈及夜市消費滿額抽獎方案內容為，消費者在縣內縣商圈、東大門夜市、民有夜市，消費滿200元即可獲得一張抽獎券，可累贈，本月未中獎可續抽，最多有3次中獎機會，獎品總價值超過百萬元。

另外還計畫在2021紅面鴨歡樂派對盒活動，發放鯉魚潭商圈消費劵共30萬元，帶動周邊商機。

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