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慈濟基金會捐贈製氧機、呼吸器 協助印度抗疫

中央社 / 花蓮縣25日電

COVID-19 印度疫情仍嚴峻，慈濟基金會陸續捐贈製氧機、呼吸器等醫療器材給印度SRM大學，協助對抗疫情，在台就讀慈濟大學的印度學生，也捐出積蓄，為國家盡份心力。

慈濟基金會指出，慈濟大學與印度SRM大學為姐妹校，教學生活動已持續7年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，SRM大學醫院和研究中心致力於治療染疫患者，並進行疫苗臨床實驗。

慈濟基金會指出，今年4月印度第2波疫情猛烈爆發，當地醫院平均每天收治250到300名疑似症狀的病患，醫療資源極度吃緊，基金會陸續捐贈162台製氧機、5台呼吸器及其他醫療器材給印度SRM大學，協助抗疫。

透過慈大SRM校友的協助，慈濟基金會捐助醫療物資給SRM大學，包括SRM大學創辦人TR.Pachamuthu和校長Sathyanarayanan，今天和慈濟基金會舉辦線上感恩捐贈典禮。

Sathyanarayanan致詞感謝慈濟伸出援手，他說，謝謝慈濟在印度最需要氧氣和製氧機的時刻幫助他們，醫護人員會好好運用這些醫療物資救助病人，與慈濟的合作只是剛開始，希望未來也有機會可以回報。

9名在台就學的SRM大學校友也將裝有積蓄的竹筒捐給慈濟基金會。校友Subhashree pethaperumal說，現在還是學生又不在印度，能做的事很少，仍想透過慈濟幫助國家，也感謝慈濟對印度的幫忙；校友SurekaJasmin Suresh Kumar說，她用竹筒存錢，希望也能夠幫助我的國家和其他地區的人，盡自己小小的力量。

慈濟大學校長劉怡均表示，慈大在2020年成功開發出COVID-19快篩試劑，陸續分送給8個國家總共約20萬份試劑，期待慈大與SRM大學攜手合作，加強兩所大學的教學、研究和服務。

慈濟 印度 疫情

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