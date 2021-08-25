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振興經濟預算議員質疑藏小金庫 東縣府：預算合法

中央社 / 台東縣25日電

台東縣政府提出「疫後振興經濟方案」共4200萬元。不過，由於預算未編列預算書內，遭議員質疑縣府有「小金庫」；縣府秘書處說明交觀處等編列單位出處，強調預算沒問題。

台東縣政府日前提出「疫後振興經濟方案」，其中有關觀光的「微旅行」編列新台幣3600萬元，招待2萬4000名縣民縣內一日遊；另編列600萬元採購當地伴手禮。台東縣議會今天召開臨時會審議縣府提案，由於議會根本沒有審過這筆預算，無黨籍縣議員林參天質疑4200萬元從何而來，質疑縣府藏有「小金庫」。

林參天說，去年底議會審查今年的總預算時並未看到「疫後振興方案」預算；今年定期會、臨時會也沒有看到縣府提出追加減預算，請問「這筆預算編在哪？」由於農業處幾年前曾發生「小金庫」案，私藏預算遭檢調偵辦，目前案件未偵結。他質疑，這4200萬元未經議會審查，是否又是縣府偷藏預算。

國民黨籍縣議員林威志也表示，站在議會角度，這筆預算款當初應提早送縣議會納入審查，程序上比較完備，建議縣長饒慶鈴赴議會說明。主持會議的副議長林琮翰裁示，全案在27日的臨時動議案議程進行討論。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，「疫後振興經濟方案」的縣內微旅行經費3600萬元，編列在交通及觀光發展處行銷經費。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，交觀處很多活動停辦或變更方式，因而將撙節行銷經費用在微旅行方式推行。這部分符合預算相關執行授權。

另外，有關財政及經濟發展處編列600萬去採購伴手禮部分，財經處預算本就編列採購相關伴手禮或農特產品預算，這部分也符合預算執行相關規範。至於議員質疑「小金庫」一說，盧協昌解釋，預算編列只會說明用途，對於辦理方式不會寫這麼清楚，屬預算執行上法令執行授權。

台東 伴手禮

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