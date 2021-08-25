快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

基隆推夏天的海 規劃2路線帶領踏浪遊東岸

中央社 / 基隆25日電

基隆市政府今天發行「晒基隆」專刊第2期「夏天的海」，從基隆東岸出發，規劃2條散步路線，分別為「踏浪觀海路線」和「在地達人私房路線」，帶領讀者踏浪追逐基隆的夏天。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，基隆是大海孕育的城市，海味美食不勝枚舉讓人流連忘返，這幾年越來越多有想法、有手藝的青年返鄉開店，例如，刊物中介紹的叁坪、她說咖啡、海那邊等，都更加擴張了基隆海濱的5感享受。

市府表示，這期還特別邀請在地領路達人張雯玲分享，提到「在基隆長大，絕對與海脫離不了關係」，小時候很喜歡和朋友一起去和平島觀察海濱生物，也喜歡爬樹從樹葉縫隙間觀看海與港。

長大後曾短暫移居台北，但心中仍抱持著那股對海洋的渴望，現在搬回基隆離海不遠處的祥豐市場，並投身海洋文教基金會從事海洋相關工作，休閒時最喜歡散步至旭丘嶺的涼亭從高處眺望寬廣的海港，讓大海淨化一身的壓力疲憊。

曾姿雯說，基隆是塊會黏人的土地，認識越深就越能感受到迷人的特質。基隆東岸因地理位置，百年來構築大量的移民文化；岸濱造船廠、漁港植入了濃厚的海味，各種海蝕岩地景則是潮汐鑿刻的藝術品等，希望藉著「晒基隆」刊物，讓外地遊客可以進行深度的文化旅遊，也讓外地遊子梳理自身對家鄉的各種情懷。

基隆 都更 移民

延伸閱讀

「晒基隆」第2期出刊 推薦踏浪觀海和在地達人私房路線

基隆30多歲夫妻打高端掛急診返家 衛生局通報不良反應

全基隆52條市公車千餘班次 9/1起恢復疫情前班次

影／基隆海大防波堤外釣客落海 被救起時已死亡

相關新聞

影／基隆宣布多項鬆綁 打籃球、海興及大武崙沙灘開放游泳

在國內新冠肺炎疫情爆發以來，今天首度無本土確診案例發生，基隆則是自6月27日首度加零後滿60天，更是自8月12日起連續1...

補足公車到不了的最後一哩路 花蓮豐濱幸福巴士將上路

花蓮縣豐濱鄉是位於台11線的濱海小鎮，地形狹長，交通不便，豐濱鄉公所向公路總局爭取加上自籌款約300萬元，8人座的幸福巴...

急診醫郭恩悅機警揪確診 林姿妙親致謝

宜蘭縣5月11日爆發疫情，出現5例本土案例的群聚感染。時間回溯5月9日母親節，羅東聖母醫院急診主治醫師郭恩悅接到2名高燒...

「晒基隆」第2期出刊 推薦踏浪觀海和在地達人私房路線

基隆市政府今天發行「晒基隆」專刊第二期「夏天的海」，這次從基隆東岸出發，規畫兩條散步路線「踏浪觀海路線」和「在地達人私房...

花蓮免費學生簿本換新裝 朱鸝狐蝠等在地元素躍上封面

花蓮中小學學生簿本美學再進化，縣政府邀請美感協會、設計師操刀，融入在地特色風景、物種，設計13款封面，新學期開學時，全縣...

全基隆52條市公車千餘班次 9/1起恢復疫情前班次

因應9月1日實體開學，基隆市公車處今天表示，全市52條路線，共1千餘班次，自9月1日起恢復疫情前4月的公車班次，包括學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。