基隆推夏天的海 規劃2路線帶領踏浪遊東岸

基隆市政府今天發行「晒基隆」專刊第2期「夏天的海」，從基隆東岸出發，規劃2條散步路線，分別為「踏浪觀海路線」和「在地達人私房路線」，帶領讀者踏浪追逐基隆的夏天。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，基隆是大海孕育的城市，海味美食不勝枚舉讓人流連忘返，這幾年越來越多有想法、有手藝的青年返鄉開店，例如，刊物中介紹的叁坪、她說咖啡、海那邊等，都更加擴張了基隆海濱的5感享受。

市府表示，這期還特別邀請在地領路達人張雯玲分享，提到「在基隆長大，絕對與海脫離不了關係」，小時候很喜歡和朋友一起去和平島觀察海濱生物，也喜歡爬樹從樹葉縫隙間觀看海與港。

長大後曾短暫移居台北，但心中仍抱持著那股對海洋的渴望，現在搬回基隆離海不遠處的祥豐市場，並投身海洋文教基金會從事海洋相關工作，休閒時最喜歡散步至旭丘嶺的涼亭從高處眺望寬廣的海港，讓大海淨化一身的壓力疲憊。

曾姿雯說，基隆是塊會黏人的土地，認識越深就越能感受到迷人的特質。基隆東岸因地理位置，百年來構築大量的移民文化；岸濱造船廠、漁港植入了濃厚的海味，各種海蝕岩地景則是潮汐鑿刻的藝術品等，希望藉著「晒基隆」刊物，讓外地遊客可以進行深度的文化旅遊，也讓外地遊子梳理自身對家鄉的各種情懷。