急診醫郭恩悅機警揪確診 林姿妙親致謝

宜蘭縣5月11日爆發疫情，出現5例本土案例的群聚感染。時間回溯5月9日母親節，羅東聖母醫院急診主治醫師郭恩悅接到2名高燒病人，發覺其病徵顯現不尋常，機警決定採檢，協助衛生單位疫調、阻止疫情擴散。縣長林姿妙今天感謝郭恩悅當機立斷，把關宜蘭縣民健康。

衛生局長徐迺維表示，謝謝郭恩悅的細心，在第一時間發現問題，協助衛生局及時找到宜蘭縣首個個案，延伸找到其他確診者，及時阻止疫情擴散。如果沒有找到，5個可能就變10個，當倍數增加就守不住。

郭恩悅回憶說道，4月底諾富特飯店群聚事件傳播到社區後，感染科醫師5月8日建議加強篩檢、提高警覺度。適逢母親節周末，她上班前夕路過宜蘭轉運站，發現人流多，內心不免感到擔憂。

她提到，5月9日上班當天是周日，診所通常關閉，病人族群與平日班稍有不同，有年輕人和幼童來就診，但是一個發燒都沒有。就在郭恩悅下班前1小時，卻有2名就醫病人發高燒，和其他病人不一樣「很突兀」，加上其工作地點的人員進出複雜，因此決定採檢，結果呈現陽性確診。

對於被視為「小兵立大功」的郭恩悅謙虛地說，「我只是做我自己該做的工作」，後續詳細規劃、加強院方、病人保護、防疫措施等，有賴於羅東聖母醫院院長馬漢光、急診室團隊和長官的支持和努力。

羅東聖母醫院急診室主任鄭仰鈞說，首要歸功於郭恩悅的警覺度，後續得以成立疫情小組等應變作為，再來是基層醫療團隊，不畏艱難守護宜蘭縣民，以及院方提供防護設備，給予醫護人員支持。他也感謝民眾，有症狀者願意就醫採檢、落實防疫措施、疫情期間減少外出等，才讓宜蘭、甚至台灣的疫情獲得控制。