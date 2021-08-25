「晒基隆」第2期出刊 推薦踏浪觀海和在地達人私房路線

基隆市政府今天發行「晒基隆」專刊第二期「夏天的海」，這次從基隆東岸出發，規畫兩條散步路線「踏浪觀海路線」和「在地達人私房路線」，帶領民眾來基隆觀海、踏浪，感受基隆的夏天。

「晒基隆」透過周邊景點、店家故事、在地趣聞等角度來介紹基隆，每3個月一期，每期都有不同的在地領路達人帶著讀者走出一條條私房路線，拼湊出基隆人最精華的足跡地圖。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，隨著解封後旅遊熱潮，市府推出第二期「夏天的海」，基隆有很多海味美食，不勝枚舉，讓人留連忘返，尤其近年有不少手藝的青年朋友返鄉開店開發出來美食，很有海的味道，如「她說咖啡」、「海那邊」等，都擴張了基隆海濱的五感享受。

第二期邀請在地領路達人張雯玲來分享，她說在基隆長大，絕對與海脫離不了關係」，小時候很喜歡和朋友一起去和平島觀察海濱生物，也喜歡爬樹從樹葉縫隙間觀看海與港，長大後曾短暫移居台北，但心中仍抱持著那股對海洋的渴望。

曾姿雯說，基隆東岸因為地理位置，百年來構築了大量的移民文化，岸濱造船廠、漁港植入了濃厚的海味，各種海蝕岩地景則是潮汐鑿刻的藝術品等，希望藉著晒基隆這份在地刊物流露出在地基隆人對這片土地的款款深情，讓外地的遊客可以進行深度的文化旅遊。

市府為了拓展城市行銷，將電子刊物寄發給旅行業社、遊輪公司、在地特色店家、走讀團體、觀光及設計產業界學者、觀光公協會、傳播媒體等，共1500封，有精準客製化的資訊，將基隆市特色景點納入期規畫行程。專刊除了於基隆市旅遊服務中心、借問站，北台灣各地旅遊服務中心，松山機場及臺鐵、高鐵及捷運站，也特別鋪陳於全台特色書店、雙北特色旅店等，並可上基隆旅遊網網站下載電子檔和電子書，歡迎民眾多加使用。

「晒基隆第一期－春天的山」電子書連結

「晒基隆第二期－夏天的海」電子書連結