花蓮豐濱鄉迎來幸福巴士 試營運票價1元

花蓮縣偏遠地區大眾運輸不便，豐濱鄉公所向公路總局爭取經費，採購2輛8人座「幸福巴士」，取名飛兒號、蝦兒號，9月1日至10月31日試營運期間，票價只要新台幣1元。

豐濱鄉是花蓮縣內唯一全境位於海岸山脈以東的臨太平洋鄉鎮，由於地理位置交通受限，年輕人大多外移，近年全鄉人口數不到5000人。

豐濱鄉長江莉婷表示，為改善對偏遠地區的照顧，滿足基本民行、洽公、就醫需求，也希望能減少私人汽、機車的使用，減少慢性疾病長者的交通費負擔及降低意外風險，向交通部公路總局爭取到2輛8人座小巴士。

「幸福巴士」營運模式採取週一至週五早上固定班次、下午預約制，且在試營運期間的2個月，搭乘只收費1元，希望提升鄉內居民搭乘公共運輸交通的習慣；鄉內民眾可使用現金或悠遊卡搭乘。

站點設置則是考量提升民生採購、洽公與就醫的地點便利性之外，設置的站點更深入到山區的復興、八里灣部落等，提供極偏遠地區鄉民便利的交通新選擇。

江莉婷感謝台北監理所、花蓮監理站、花蓮縣政府、東部區域運輸發展研究中心在規劃、執行期間的輔導及協助，讓公所爭取到車輛及相關行銷、硬體設備、駕駛及臨時人員3名的就業機會等。

江莉婷說，中央補助經費加上公所自籌款共近300萬元，「幸福巴士」飛兒號、蝦兒號將為原鄉生活帶來便利性的服務，未來會持續爭取第二期幸福巴士預算，讓鄉內山間、海濱都能有公共運輸。