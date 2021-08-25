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花蓮免費學生簿本換新裝 朱鸝狐蝠等在地元素躍上封面

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府委託專家設計學生簿本，13款新封面將在新學期提供使用。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府委託專家設計學生簿本，13款新封面將在新學期提供使用。記者王燕華／攝影

花蓮中小學學生簿本美學再進化，縣政府邀請美感協會、設計師操刀，融入在地特色風景、物種，設計13款封面，新學期開學時，全縣2萬名中小學生都可以免費拿到。

花蓮縣政府從102學年度起，由縣府製作家庭聯絡簿、作文簿，以及國語、英語、數學作業簿，免費提供中小學生使用。106學年度起，加入中正國小退休教師專利授權的「新九宮格」，也邀縣內作家葉日松為低年級作文簿題寫詩句，並以美術班學生作品作為封面、封底。

每年的簿本都有不同變化，今年度邀請美感細胞協會和設計師蕭睿妤合作，設計新的簿本，跨頁式的設計，融入花蓮在元素，像是獨有的狐蝠、巴基魯（麵包果）、文旦柚等，紅黑相間的縣鳥朱鸝，更以不同形式，出現在每款的封面中，讓學生可以仔細找尋。

縣府在開學前昨發表新學生簿本，縣長徐榛蔚說，這次將花蓮地景、地貌、人文加進學習簿，除了帶入美感，也希望顯揚花蓮之美。

設計師蕭睿妤說，這次設計重點在圖象整合，依年齡層不同，設計出相對應的圖畫，也加入趣味性和互動性，讓作業簿不只是作業簿，更成為一個小小的美術館

美感細胞協會執行長何富菁指出，學生簿本是孩子日常生活中長時間接觸的物品，透過耳濡目染接觸美學，除了上課使用，也可以和同學、家長分享，自然而然能感受到設計跟美學的可能。

縣府教育處表示，縣內中小學生約2萬名，經統計需求數量，新學期將購11萬餘本，提供學生使用。

花蓮新學年度學生簿本封面設計，融入在地元素。記者王燕華／攝影
花蓮新學年度學生簿本封面設計，融入在地元素。記者王燕華／攝影
花蓮新學年度學生簿本封面設計，融入在地元素。記者王燕華／攝影
花蓮新學年度學生簿本封面設計，融入在地元素。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 美術館

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