全基隆52條市公車千餘班次 9/1起恢復疫情前班次

因應9月1日實體開學，基隆市公車處今天表示，全市52條路線，共1千餘班次，自9月1日起恢復疫情前4月的公車班次，包括學生專車、夜間11點多以後的班次等都恢復正常行駛，但目前搭乘人數只有疫情前的五成，預料在疫起趨緩後，乘客會逐步恢復正常。

市議員張秉鈞表示，因疫情影響導致公車班次不分平假日，全面採取減班措施，讓許多需要搭乘大眾運輸的市民好友們，不論是工作或就學的通勤族，還是搭車買菜及外出的民眾，都受到相當大影響，爭取全面恢復基隆市公車班次，讓市民好友們回歸的正常通勤生活。

張秉鈞說，疫情期間中山高中線從83班縮減為60趟、太白莊路線從60班減為42班，時常讓候車時民眾無公車可搭乘；因應9月1日高中以下各級學校開學日，學生有大眾運輸搭乘需求，要求開學前需全面恢復原有班距及班次。

張秉鈞建議，現疫情已逐漸趨緩， 全台警戒已降為二級，各項管制措施已逐漸放寬。為鼓勵民眾乘客使用大眾運輸工具，建議需加強防疫措施，公車消毒次數增加，同時公車準備消毒酒精供乘客使用，讓乘客能安心搭車。