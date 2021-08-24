花蓮垃圾問題迫在眉睫 台泥水泥窯代燒預計2年內上路

台灣水泥與花蓮縣政府合作推動「水泥窯協同處理廢棄物」計畫，台泥DAKA再生資源利用中心本月中旬動工，預計2年內完成，協助縣府處理生活垃圾。立法院經濟委員會今到花蓮和平廠與宜蘭、花蓮地方座談，期許台泥解決花蓮垃圾問題，也能對在地村民有更多照顧。

花蓮北區5鄉鎮垃圾以往每天有上百公噸運往宜蘭利澤焚化爐焚燒，去年底已開始減收，這個月又停收花蓮飯店、量販店的事業廢棄物，讓花蓮垃圾問題愈來愈急迫。

台泥表示，DAKA再生資源利用中心投入30到40億元，一年收到花蓮縣府處理費不到9000萬元，也遠低於目前花蓮運到宜蘭的委外處理費用。

立法院經濟委員會召委孔文吉、立委蔡壁如今天與環保署及宜蘭兩縣縣府、議員，及鄰近台泥的花蓮縣秀林鄉、南澳鄉公所人員，齊聚台泥和平廠，討論水泥窯推動狀況及完工後的回饋機制。

宜蘭縣議員松王淑珍指出，宜蘭澳花村與花蓮和平村僅一橋之隔，回饋機制也要照顧到澳花村；花蓮縣議員鄭寶秀認為，台泥在花蓮境內，回饋機制一定要做對。和平廠所在地花蓮秀林鄉長王玫瑰希望對部落各項承諾都要做到，尤其是人才培育，回饋金也要用到在地和平部落。

孔文吉指出，花蓮自己處理廢棄物是勢在必行，肯定台泥協助代燒垃圾，也要求善盡企業的社會責任，對於鄰近村落，包括和平村、澳花村有更多照顧。