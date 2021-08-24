朱鸝、狐蝠化身學生簿本封面 花蓮縣秀在地美學

中央社 / 花蓮縣24日電

國中小即將實體開學，花蓮縣政府今天發表13本學生簿本設計封面，將花蓮地景、特色物產，例如巴基魯（麵包果）、狐蝠及縣鳥朱鸝等化身封面元素，打造花蓮的課本美學。

花蓮縣政府自102學年度起實施縣內國中小學免費簿本政策，每年由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿及作文簿等13種簿本。

花蓮縣長徐榛蔚說，縣府持續進行學生簿本調整，陸續引進退休國小老師林岳瑩專利授權的「新九宮格」、邀請作家葉日松為低年級作文簿題寫詩句、使用美術班學生作品為封面，讓簿本成為小型美展。

徐榛蔚表示，今年則邀請致力於推動美感教科書計畫的美感細胞協會及新銳設計師操刀，將花蓮地景地貌及人文加入簿本設計，除了有美感，也能更了解花蓮。

設計師蕭睿妤說，這次設計重點在圖像設計整合，不同年級都有相對應的圖畫，讓簿本多了趣味性，不同封面可按主題找到巴基路、翼豆、狐蝠或朱鸝，連代表COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的口罩元素也納入，尋找過程中，就有互動性。

美感細胞協會執行長何富菁表示，美學是耳濡目染的，從長時間接觸的簿本開始，學生在學校與同學分享，也能帶回家中與父母分享，為學生建立全面性美學素養。

徐榛蔚 疫情

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