海洋議題黑客松競賽開跑 為海洋7大議題尋找解決方案

2021年海洋議題黑客松「海洋漁村創客松競賽」，9月30日前接受社會組、學生組各3~5人組隊報名參加，號召不同領域人才以海洋7大議題，激盪更多活力與創意，為海洋永續面臨的問題找出解決方案，活動總獎金達20萬元。

今年海洋漁村創客松（Ocean & Fish Village Innovathon）競賽由國立台灣海洋大學、國立海洋科技博物館、基隆市政府及以力科技共同主辦，希望透過競賽喚起各界對海洋永續發展集結共識，並激盪出新的創意，提出解決方案，11月20日進行線上評選暨成果發表。

海大表示，今年海洋漁村創客松競賽以聯合國海洋10年社會成果目標為主題，徵件7大議題為乾淨的海洋、健康而有彈性的海洋、具有生產力的海洋、可預測的海洋、安全的海洋、可及和透明的海洋、鼓舞人心和引人入勝的海洋，參加者可針對任一項海洋議題參賽。

競賽過程中，主辦單位會舉辦7場線上專家座談會、7場線上數位工具運用及提案競賽、團隊媒合、業界專家顧問孵化指導，協助參賽團隊藉由競賽模式激發合作設計，提出可以改善當前海洋問題的具體方案。

海大校長許泰文說，海大深根基隆八斗子社區多年，自2019年起舉辦海洋漁村創客松競賽，用科技與創意解鎖在地漁村問題的挑戰，陪伴社區找回美好的價值，這是海大實踐大學社會責任最重要的核心精神。

海科館長陳素芬表示，海洋永續議題是國際關注的焦點，希望具有優秀實作的青年發揮創新潛力，建立青年與海洋產業連結，挹注台灣海洋未來產業發展。

基隆市政府產業發展處長黃健峰說，市府從成立望海巷潮境海灣資源保育區、刺網實名制，建立友善釣魚證制度等政策，推動友善海洋環境，歡迎對海洋保育有熱誠的民眾踴躍報名參賽，分享創意。

海大表示，今年競賽因應防疫全程採線上進行，總獎金達20萬元，參賽者並有產業合作機會，相關資訊可上官網查詢，活動報名網址為：https://reurl.cc/rgy7O1。