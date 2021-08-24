礦場離家園僅1公里 南澳金洋村反對礦商開採

立法院經濟委員會召委孔文吉、立委蔡壁如會同中央、地方多個單位，今天南下考察宜花原住民地區經濟建設概況；早上赴花蓮縣台泥和平廠，針對水泥窯處理廢棄物、地方照顧機制進行討論，下午則到宜蘭縣南澳鄉金洋村，傾聽民意反對則權公司在地採礦。

為了反對則權公司永豐餘礦場，南澳鄉金洋村民好幾十人齊聚金洋村風雨籃球場，頭上綁起抗議布條，希望能有一條安全回家的路。除了經濟部礦務局、農委會林務局、原住民族委員會，宜蘭縣副縣長林建榮、南澳鄉公所等單位都出席，傾聽民意訴求，蘇澳分局更出動警力到場戒護。

金洋村民、那山那谷露營區負責人陳安明先發聲，請求礦務局官員抬頭看向一旁山頂，礦場所在地就在不遠處，距離實在太近，「我比較不幸住在底下，第一個倒下來會壓到我。」他說，常常到該山頭散步，道路狹窄，涉及村民安全，因此向相關單位喊話，絕對不能通過採礦。

宜蘭縣議員松王淑珍表示，南澳鄉礦場數量逾百個，其中則權的礦場面積為105公頃，實際開挖僅0.512公頃。不過，礦場關乎部落傳統領域、野生動物的棲息地，由於部落發展觀光旅遊，若破壞生態平衡，恐影響部落經濟。

松王淑珍補充說明，則權的礦場距離金洋部落僅1公里，就在那山那谷露營區上方，等於就在金洋部落裡，不少族人憂心生活品質和人身安全會受嚴重威脅。她也提到，則權於105年提出水土保持計畫，因3年內未申報開工已失效，需要重新申請，若南澳鄉公所、林務局不同意租地，後續就不用再談了。

孔文吉提到，則權的礦權110年10月到期，一再提出申請，但是金洋村民幾乎全部反對其來開採礦場。他強調，原住民族委員會和礦務局聽到民意，只要原住民反對，「任何礦商在原住民地區開採的話，我們都要一律禁止。」他強調，這是山地保留地，原住民族委員會是主管機關，南澳鄉公所是執行機關可以把關，只要不租地，則權公司就不能取得開採，何必談礦權。

礦務局現場簡報說明，則權的礦業權有效期限自59年10月8日到今年10月7日，目前申請展限中。不過，在則權的礦業權核准開採前，須經金洋村樟林部落、武塔村武塔部落和哈卡巴里斯部落的部落會議同意，才能進行後續審查。礦務局也提到，今年2月、4月、6月前往現場察看，仍是原始地貌，並無機械設備和作業跡象，「每2個月檢查是否偷採，若有將依法處理。」並承諾，諮商同意未通過，就不會同意則權開採。

南澳鄉公所表示，業者若提出申請，將依規定嚴謹地審查業者文件，讓在地聲音、權益不會被漠視，「一定支持村民立場，相信主管機關原住民委員會會尊重在地聲音及審查意見。」