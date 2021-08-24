錢坑變成金雞母 宜蘭中興文創園區標售周邊土地將獲利

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭中興文創園區北區土地將標售，售地進帳不但可以償還貸款債務，還能有獲利盈餘。本報資料照
宜蘭中興文創園區北區土地將標售，售地進帳不但可以償還貸款債務，還能有獲利盈餘。本報資料照

宜蘭縣政府花20幾億元以貸款方式開發中興文創園區，每年負擔龐大貸款利息，挨批「錢坑」；不過，隨著周邊地區完成公共設施，縣政府標售土地計畫即將啟動，以保守每坪20萬元計算，標售5公頃多土地，預估可帶進超過34億元收益，償還債務還有賺。

中興文創園區早年是中興紙業公司，曾是全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，後來大環境變化致使經營虧損，於2001年結束營業。宜蘭縣政府兩年後購地，展開為期10年開發計畫，園區面積約25公頃，以爭取中央補助及分年分期貸款開發，目前已貸款20幾億元，尚未達原本估算的最高貸款金額29億元。

2017年夏天中興文創園區開放試營運，但幾乎沒帶進什麼收入，每年還需償還約2000多萬元貸款利息，多次被縣議員及外界批評是拖垮財政的「大錢坑」。

不過中興文創園區地段良好，縣政府原本就有標售北區土地的計畫，平衡財政開支，縣政府財政稅務局今天在縣務會議報告，計畫標售中興文創園區周邊兩筆土地，面積約5公頃多，如果以每坪20萬元保守計算，約可帶來34億多元收入，但實際的金額以市價計算，售價可能更好，償還帳務後的獲利盈餘，可挹注基金預算，全案預計2023年前完成標售。

中興文創園區土地處分案今天在縣務會議討論通過，將送縣議會審議同意及報中央核定，明年可望展開作業程序；至於標售土地區內的公共設施，縣府文化局投注3億元施作道路、排水管線等工程，預計明年10月可以完工。

宜蘭中興文創園區北區土地將標售，售地進帳不但可以償還貸款債務，還能有獲利盈餘。本報資料照
宜蘭中興文創園區北區土地將標售，售地進帳不但可以償還貸款債務，還能有獲利盈餘。本報資料照
宜蘭中興文創園區北區土地將標售，以平衡財政收支，近年來縣文化局在園區的夜間裝置藝術，美麗夢幻，很受好評。圖／讀者提供
宜蘭中興文創園區北區土地將標售，以平衡財政收支，近年來縣文化局在園區的夜間裝置藝術，美麗夢幻，很受好評。圖／讀者提供

文創 宜蘭 文化局

延伸閱讀

宜蘭壯圍沙丘生活節將登場 濱海騎車吹風欣賞團樂表演

宜蘭／林美石磐步道親近山林 賞宜蘭版小太魯閣美景

繼承重購退稅宅 不用追繳土增稅

台中七期南側掀戰火 上市櫃建商領軍攻6字頭

相關新聞

花蓮垃圾問題迫在眉睫 台泥水泥窯代燒預計2年內上路

台灣水泥與花蓮縣政府合作推動「水泥窯協同處理廢棄物」計畫，台泥DAKA再生資源利用中心本月中旬動工，預計2年內完成，協助...

海洋議題黑客松競賽開跑 為海洋7大議題尋找解決方案

2021年海洋議題黑客松「海洋漁村創客松競賽」，9月30日前接受社會組、學生組各3~5人組隊報名參加，號召不同領域人才以...

礦場離家園僅1公里 南澳金洋村反對礦商開採

立法院經濟委員會召委孔文吉、立委蔡壁如會同中央、地方多個單位，今天南下考察宜花原住民地區經濟建設概況；早上赴花蓮縣台泥和...

錢坑變成金雞母 宜蘭中興文創園區標售周邊土地將獲利

宜蘭縣政府花20幾億元以貸款方式開發中興文創園區，每年負擔龐大貸款利息，挨批「錢坑」；不過，隨著周邊地區完成公共設施，縣...

宜蘭壯圍沙丘生活節將登場 濱海騎車吹風欣賞樂團表演

宜蘭縣壯圍鄉靠近海邊，適合騎車吹風，每年叫好叫座的「壯圍沙丘生活節」，今年訂9月4日與5日、9月11日與12日的兩個周六...

基市議會通過疫苗須經國際認證提案 民進黨團退席抗議

基隆市議會國民黨籍市議員韓世昱在今天召開的第一審查會（民政組），提案建請市府「本市施打新冠肺炎疫苗品牌，必須選擇經過國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。