錢坑變成金雞母 宜蘭中興文創園區標售周邊土地將獲利

宜蘭縣政府花20幾億元以貸款方式開發中興文創園區，每年負擔龐大貸款利息，挨批「錢坑」；不過，隨著周邊地區完成公共設施，縣政府標售土地計畫即將啟動，以保守每坪20萬元計算，標售5公頃多土地，預估可帶進超過34億元收益，償還債務還有賺。

中興文創園區早年是中興紙業公司，曾是全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，後來大環境變化致使經營虧損，於2001年結束營業。宜蘭縣政府兩年後購地，展開為期10年開發計畫，園區面積約25公頃，以爭取中央補助及分年分期貸款開發，目前已貸款20幾億元，尚未達原本估算的最高貸款金額29億元。

2017年夏天中興文創園區開放試營運，但幾乎沒帶進什麼收入，每年還需償還約2000多萬元貸款利息，多次被縣議員及外界批評是拖垮財政的「大錢坑」。

不過中興文創園區地段良好，縣政府原本就有標售北區土地的計畫，平衡財政開支，縣政府財政稅務局今天在縣務會議報告，計畫標售中興文創園區周邊兩筆土地，面積約5公頃多，如果以每坪20萬元保守計算，約可帶來34億多元收入，但實際的金額以市價計算，售價可能更好，償還帳務後的獲利盈餘，可挹注基金預算，全案預計2023年前完成標售。