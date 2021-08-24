花蓮逾5000人預約打高端疫苗 藍營縣議員也支持

中央社 / 花蓮縣24日電

國產高端疫苗開放施打，花蓮衛生局統計，縣內逾5000人預約接種。國民黨籍縣議員魏嘉彥今天接種，呼籲執政黨官員帶頭施打，提高民眾對國產疫苗的信心。

魏嘉彥今天接受媒體採訪指出，選擇高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是想支持台灣生技產業，目前除了出現頭暈、施打處肌肉痠痛外，身體狀況都還好，對於能打國產疫苗，感到很開心。

魏嘉彥表示，目前第一批高端疫苗尚未預約額滿，認為執政黨若有黨、公職人員尚未施打疫苗，應以身作則登記國產疫苗施打，給人民更多信心。

魏嘉彥指出，高端疫苗雖然已通過衛福部的緊急使用授權，應持續積極爭取獲得其他國家政府、機構承認，提升高端疫苗「安全、有效果」的形象。

花蓮縣衛生局統計，截至20日，縣內共5168人完成高端疫苗預約，昨天開打第一天，施打有1287劑；因預約人數未達預期，昨天起至今天下午6時止加開預約，符合資格民眾可盡快預約施打。

高端疫苗 衛生局

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