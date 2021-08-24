火攻虎頭蜂窩引發火燒山 虛驚一場海上古道封園

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮知名景點「親不知子海上古道」上午發生火燒山，原來是鄉公所人員巡查發現山壁上有虎頭蜂窩，以火驅除時不慎引燃山區火警，緊急疏散遊客，火勢控制，虛驚一場。

豐濱鄉長江莉婷趕赴現場說明，今天上午「親不知子海上古道」開園前同仁巡視園區，發現山壁上有一個10公分見方的虎頭蜂窩，顧及遊客和工作人員安全，請求消防隊協助，消防人員以火驅除時不慎引燃火警。

由於天氣乾燥加上海邊風勢強勁，火勢一發不可收拾，估計整個燃燒面積約3公頃，消防隊拉管線噴灑滅火困難，申請直升機支援才將火勢控制住。

江莉婷指出，被火燃燒過的山區屬風化石地形，容易發生落石，因此緊急應變，決定觀察數日，園區暫時關閉，開園時間屆時再公布。

山區火警發生時，園區內約有數10名遊客，加上工作人員都一併疏散，安全無虞。

花蓮縣豐濱鄉「親不知子海上古道」沿著台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，其中20公尺由強化玻璃鋪成的天空步道，架設在海岸山壁的懸崖上，可飽覽無敵海景，每年吸引數10萬遊客造訪；因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情園區封閉數月，近期疫情緩解才開放。

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