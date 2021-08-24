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基市議會通過疫苗須經國際認證提案 民進黨團退席抗議

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會第一審查會今天審查疫苗必須選擇經過國際認證提案，民進黨團以不符程序為由要求撤案未果，退席表達抗議。圖／讀者提供
基隆市議會第一審查會今天審查疫苗必須選擇經過國際認證提案，民進黨團以不符程序為由要求撤案未果，退席表達抗議。圖／讀者提供

基隆市議會國民黨籍市議員韓世昱在今天召開的第一審查會（民政組），提案建請市府「本市施打新冠肺炎疫苗品牌，必須選擇經過國際認證」。民進黨市議會黨團總召鄭文婷說，提案不符合議會程序，建議退回。主席莊榮欽認為，依慣例應予討論，最後通過，民進黨議員退席抗議。

市議會第一審查會今天討論提案，韓世昱日前以保護廣大市民健康安全為由，提案建請市府必須選擇經過國際認證疫苗，才能給市民施打。他說，基隆市民不是反對國產疫苗，而是希望國產疫苗完成科學程序驗證，再提供給民眾施打。

鄭文婷說，基隆市議會議事規則規定，議員提案應於大會開會前3日以書面提出，並經程序委員會審查排定。韓世昱的提案，不符合議會程序，建議予以退回。

擔任主席的審查會召集人莊榮欽認為，議員接受民眾反應或懇託，有提案傳達民情的權利，其他議員不應有不同意見就要求修正，甚至撤回。過去也有議員在議會「收件」時間過後，才因民眾反應提案，議會都受理，因此決定依照慣例審議韓世昱提案，並獲通過，送交市府相關單位參考。

鄭文婷表示，基隆市議會為基隆市最高民意機構，應代表市民作出符合法治水準的問政品質，並且應在重大公共衛生危機時，為市民保留最大選擇空間與權益。審查會強行討論爭議提案，民進黨團決定退席表達強烈抗議，並呼籲市民不隨國民黨提出的假議題起舞。

基隆市長林右昌對此表示，施打疫苗依個人意願選擇，市府對於議會的意見都予尊重，不過防疫的事情，中央有全國一致性規定和清楚指引。

基隆市議會第一審查會今天審查疫苗必須選擇經過國際認證提案，民進黨團以不符程序為由要求撤案未果，退席表達抗議。圖／讀者提供
基隆市議會第一審查會今天審查疫苗必須選擇經過國際認證提案，民進黨團以不符程序為由要求撤案未果，退席表達抗議。圖／讀者提供

基隆 疫苗 民進黨

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