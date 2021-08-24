台東杉原海水浴場開放 總量管制500人

中央社 / 台東縣24日電

台東杉原海水浴場今天起開放至9月30日，台東縣政府表示，因目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，現場總量管制500人，民眾須戴口罩，可定點飲食，但禁止邊走邊吃。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來杉原海水浴場也會整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，希望再創慢經濟，期待蛻變的杉原灣。

台東縣政府交通及觀光發展處說明，開放期間為每天上午10時至下午6時，開放時間內皆有救生員提供戒護服務，戒護範圍為杉原灣沙灘向海面延伸約100x100公尺的橘色浮球警戒線內。

戒護範圍以內可從事游泳及獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板、風箏衝浪等非使用機械力器具活動，但須優先禮讓游泳民眾；戒護範圍內則禁止從事潛水、釣魚及水上摩托車、拖曳傘、滑水板、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎等使用機械力器具活動。

此外，縣府提醒民眾，戲水前應參閱中央氣象局海象即時訊息並考量自身狀態與活動風險，務必注意自身安全。為維護海洋生態，減少海洋污染，呼籲戲水民眾選擇「海洋友善」的防曬及化妝品。

杉原海水浴場位於卑南鄉杉原海灣，是台東縣僅有的海水浴場，海灘上有著柔軟細緻的沙子，於1987年啟用，2004年配合台東縣政府的「美麗灣渡假村」BOT案一併交給業者經營，但因環評問題無法營運，去年經解約仲裁後由台東縣政府買回建築物所有權與使用權，包括杉原海水浴場。

台東 海水浴場

延伸閱讀

海泳還沒開放 台東杉原灣已有人衝下海辯稱「戲水」

台東杉原海水浴場今啟用 優人神鼓「擊浪」演出

台東美麗灣建物發展 饒慶鈴：展開下半年民意收集

愛運動成人格特質大學申請加分 南女游泳好手分享經驗

相關新聞

花蓮垃圾問題迫在眉睫 台泥水泥窯代燒預計2年內上路

台灣水泥與花蓮縣政府合作推動「水泥窯協同處理廢棄物」計畫，台泥DAKA再生資源利用中心本月中旬動工，預計2年內完成，協助...

海洋議題黑客松競賽開跑 為海洋7大議題尋找解決方案

2021年海洋議題黑客松「海洋漁村創客松競賽」，9月30日前接受社會組、學生組各3~5人組隊報名參加，號召不同領域人才以...

礦場離家園僅1公里 南澳金洋村反對礦商開採

立法院經濟委員會召委孔文吉、立委蔡壁如會同中央、地方多個單位，今天南下考察宜花原住民地區經濟建設概況；早上赴花蓮縣台泥和...

錢坑變成金雞母 宜蘭中興文創園區標售周邊土地將獲利

宜蘭縣政府花20幾億元以貸款方式開發中興文創園區，每年負擔龐大貸款利息，挨批「錢坑」；不過，隨著周邊地區完成公共設施，縣...

宜蘭壯圍沙丘生活節將登場 濱海騎車吹風欣賞樂團表演

宜蘭縣壯圍鄉靠近海邊，適合騎車吹風，每年叫好叫座的「壯圍沙丘生活節」，今年訂9月4日與5日、9月11日與12日的兩個周六...

基市議會通過疫苗須經國際認證提案 民進黨團退席抗議

基隆市議會國民黨籍市議員韓世昱在今天召開的第一審查會（民政組），提案建請市府「本市施打新冠肺炎疫苗品牌，必須選擇經過國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。