台東杉原海水浴場開放 總量管制500人

台東杉原海水浴場今天起開放至9月30日，台東縣政府表示，因目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，現場總量管制500人，民眾須戴口罩，可定點飲食，但禁止邊走邊吃。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來杉原海水浴場也會整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，希望再創慢經濟，期待蛻變的杉原灣。

台東縣政府交通及觀光發展處說明，開放期間為每天上午10時至下午6時，開放時間內皆有救生員提供戒護服務，戒護範圍為杉原灣沙灘向海面延伸約100x100公尺的橘色浮球警戒線內。

戒護範圍以內可從事游泳及獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板、風箏衝浪等非使用機械力器具活動，但須優先禮讓游泳民眾；戒護範圍內則禁止從事潛水、釣魚及水上摩托車、拖曳傘、滑水板、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎等使用機械力器具活動。

此外，縣府提醒民眾，戲水前應參閱中央氣象局海象即時訊息並考量自身狀態與活動風險，務必注意自身安全。為維護海洋生態，減少海洋污染，呼籲戲水民眾選擇「海洋友善」的防曬及化妝品。

杉原海水浴場位於卑南鄉杉原海灣，是台東縣僅有的海水浴場，海灘上有著柔軟細緻的沙子，於1987年啟用，2004年配合台東縣政府的「美麗灣渡假村」BOT案一併交給業者經營，但因環評問題無法營運，去年經解約仲裁後由台東縣政府買回建築物所有權與使用權，包括杉原海水浴場。