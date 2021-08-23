中元普渡愛心米爆量 宜蘭冬山鄉公所助弱勢免費送

近期適逢農曆7月中元普渡，宜蘭縣冬山鄉不少廟宇獲善心人士、企業、社會團體踴躍捐贈生活物資，期盼為疫情祈福。廟方將愛心轉贈予冬山鄉公所，其中白米數量之多，較去年增加近5成，共計約2萬公斤；鄉長林峻輔表示，考量白米保鮮期，將於下周一起開放鄉內中低收入戶、邊緣戶免費索取。

國內疫情今年爆發以來，不只衝擊各行各業，民眾生活也受影響。年度中元普渡到來，不少企業、社會團體慷慨捐贈祭品給地方廟宇，林峻輔提到，相較去年同期約1萬4千公斤，今年白米數量增加約6千公斤。他認為疫情關係，善心人士多些捐贈以求神明天佑台灣，其次是大環境不佳，藉以幫助沒收入或家庭經濟有困難的家庭。

林峻輔感謝善心人士和宗教廟宇的捐贈，「他們有這個心，公所共同來做好事。」只是白米數量爆增、夏季天氣炎熱，他考量白米保鮮期，再不發恐滋長米蟲，為了不辜負捐贈者的心意，將於下周一起開放免費索取，目前陸續通知符合資格的中低收入戶家庭，邊緣戶若有需求也能來領。