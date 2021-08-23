宜蘭新設處理廠把廚餘變沃土 資源回收物換土種花種菜

熟廚餘含有豐富的有機物質，可以再利用，宜蘭縣政府向中央申請補助設置兩座「有機廢棄物處理廠」，最近開始試生產，預估每台處理廠每天可產出20公噸有機培養土，民眾拿資源回收物來換取每包10公斤的沃土，種花種菜超方便。

縣環保局今天在吳沙社區活動中心舉辦兌換有機培養土說明會，現場也有換土活動。民眾可攜帶指定資源回收物兌換1包10公斤裝的沃土，每人最多限量5包，兌換地點在各鄉鎮市清潔隊與社區資源回收站共41處，查詢網址：https://www.ilepb.gov.tw/News/NewsContent.aspx?id=2372。

日常生活中所產生的廚餘如果連同一般垃圾倒入焚化廠燒，因廚餘含有水份，將使垃圾焚化時的能源效率無法充份發揮，而且廚餘的鹽量偏高，焚化容易產生戴奧辛。

縣長林姿妙指出，飯菜熟廚餘含有豐富的有機物，以前只有養豬一途，她上任後就責請環保局研議向中央申請補助款，設立兩座｢宜蘭縣有機廢棄物處理廠」，增加熟廚餘處理管道，推動熟廚餘分類回收再利用，有助提升焚化效率及減少空污。。

環保局長黃政釧表示，新設有機廢棄物處理廠採高速發酵技術，大約15天即可將廚餘製成堆肥，有別於有別於傳統堆肥廠需2個月才有成品，大幅縮短產製時間，而且有機培養土經檢測，符合農委會雜項堆肥標準，農民試用成效良好。