台東雲端旅展啟動 邀星馬遊客賞景買好物
疫情影響，台東縣政府將往年在新加坡與馬來西亞辦理的實體旅展，升級為線上雲端旅展。透過網站導覽，可看到伴手禮、旅館、民宿、文創及手作遊程等，豐富多元來行銷台東。
台東縣長饒慶鈴今天在記者會中啟動「2021台東雲端旅展Cloud Travel EXPO‧Taitung Taiwan」，宣布官方網站正式上線。她說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改採線上方式推廣美景和好物，另有直播商城可以隨看即買，希望與新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等海外朋友一同分享台東必吃、必去、必玩的獨特體驗。
饒慶鈴指出，台東縣獲選2021全球最好客城市，此次雲端旅展有縣內20家業者加入，希望結合海外宣傳、線上媒合會，讓台東在地業者能夠跨越疫情線上行銷，有更多機會接觸更多的買家。雲端旅展也是為後疫情時代超前部署，期待在疫情結束、恢復國際交流後，台東成為國際觀光客的出國首選。
出席記者會的交通部觀光局副局長林信任肯定、讚賞台東縣開全台之先，以雲端旅展方式行銷台東，他也以曾在台東工作的經驗與認識，向星馬地區、菲律賓、泰國等海外朋友大力推銷台東，希望大家能在疫情結束後來體驗。
台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年以智慧科技「雲端旅展」方式克服目前無法出國的狀況。8月25至27日每天將舉行2場直播商城；24日則是線上洽談會，邀請新加坡、馬來西亞等旅宿業者與買家上線觀看台東商家直播。
交觀處指出，直播商城特別邀請新加坡知名影視編導Ken擔任主持人，並在26日邀請搖滾樂團Bass手Bom擔任來賓，還有3位海外網路紅人以國際觀光客的角度暢談眼中的絕美台東。副縣長王志輝也將在26日的直播商城親自擔綱直播主，並攜手Bom線上同步對談，引爆直播熱度。
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