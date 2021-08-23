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宜蘭橋下歷史建築被插雨傘、空酒瓶 民眾抱怨垃圾變多

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
建於1937年的橋台歷史建築，水泥孔洞被人插上雨傘、下方靠著空酒瓶，歷史建築被如此對待，讓民眾痛心。記者戴永華／攝影
建於1937年的橋台歷史建築，水泥孔洞被人插上雨傘、下方靠著空酒瓶，歷史建築被如此對待，讓民眾痛心。記者戴永華／攝影

宜蘭橋完工通車後保留橋台及橋墩歷史建築，橋下空間也開放給民眾使用，但近來民眾發現垃圾越來越多，廢棄雨傘就插在歷史建築水泥孔洞，多日沒有清理，連遊覽車都開下去亂停車，遭人詬病。市公所接獲反映後表示會加強維護管理，也請民眾發揮公德心。

宜蘭橋最早是西元1925年的木造橋梁，後來交通量大不敷使用，第二代橋梁於1937年改建，1939年完工通車；縣政府這次在改建過程中，特別保留建於1937年舊橋的橋台與橋墩，在新橋橋下的現場豎立歷史建築解說牌，見證宜蘭橋的發展史。

宜蘭橋改建後，連同橋下空間一併施工整頓，通透明亮，2個月前交給宜蘭市公所維護管理。最近民眾反映，橋下的垃圾變多，一把廢棄雨傘高高插在橋台建築的水泥孔洞，都幾天了沒人處理，建築旁還有酒瓶空罐，如此對待歷史建築，讓人心痛，相較於主管單位想要維護建築的設計用心，更顯得諷刺。

由於宜蘭橋下曬不到太陽，很多家長帶著孩子在橋下玩球或滑板，橋下有一處小客車通行車道，車輛穿過橋下行駛通行進出，也擔心會有安全問題；此外橋下的兩側有小客車停車空間，屬於河岸臨時設施，目前並無大客車停車格，民眾也常見大客車開到橋下，隨意停放，亂象頻生。

宜蘭市公所農經課表示，並未限制橋下不能從事玩球或滑板等活動，但針對人車通行的安全問題，會再去了解並加強維護；至於垃圾部分，每天都有委外廠商會去清理，也請民眾前往遊憩休閒時發揮公德心，把製造的垃圾隨手帶走，共同維護公共空間的清潔乾淨。

宜蘭橋改建拓寬後，保留西元1937年興建的橋台與橋墩，列入歷史建築維護。記者戴永華／攝影
宜蘭橋改建拓寬後，保留西元1937年興建的橋台與橋墩，列入歷史建築維護。記者戴永華／攝影
1937年橋墩歷史建築的上方是塑膠袋垃圾、草地上是紙杯，車輛也違規停在橋下，民眾抱怨垃圾多又亂。記者戴永華／攝影
1937年橋墩歷史建築的上方是塑膠袋垃圾、草地上是紙杯，車輛也違規停在橋下，民眾抱怨垃圾多又亂。記者戴永華／攝影
宜蘭橋的橋下空間，連遊覽車都開進來隨意停放，一旁還有小朋友玩球。記者戴永華／攝影
宜蘭橋的橋下空間，連遊覽車都開進來隨意停放，一旁還有小朋友玩球。記者戴永華／攝影

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