花蓮縣府補助資材認證 打出吉安芋品牌

花蓮吉安鄉有四寶分別為芋頭、龍鬚菜、韭菜與稻米，其中芋頭今年種植面積高達160公頃，由初英山灌溉純淨好水，在日照充足下，預估能生產3000公噸。吉安鄉農會推廣吉安芋，口感鬆而綿密，還能聞到淡淡芋頭香，希望透過縣府協助認證行銷，打出吉安芋品牌。

東部芋頭種植地區主要集中在吉安鄉南華、干城村，是全國種植芋頭面積第5大的鄉鎮，僅次於苗栗公館、台中大甲、屏東高樹、台中大安，品種屬於檳榔心芋，裡面呈現灰白色，有紫紅色斑紋，目前拍賣價格為每公斤55至65元不等，市場價會再上漲，讓芋農增加收益。

吉安鄉公所在花蓮縣府支持下，執行「110年度吉安農作物資材補助計畫」，客製吉安竽等各農產紙箱，以50％價格提供農民選用，讓標有吉安蔬果農產品牌的農特產成為有力的認證，提升自有農產品牌價值。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，由於吉安芋一年只有一收，市場考量下，農民多半選擇7月起開始採收，產期將延續至明年初。不過長期以來，近半數吉安芋被外地盤商統包採購方式銷出，而削弱「吉安」品牌能見度，因此，農會除了採共同運銷方式，也呼籲地方餐飲、食品業者多使用最優質的在地農產吉安芋頭。