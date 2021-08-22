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花蓮市原住民伴手禮開課 提升傳統技能經濟價值

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所開辦原住民伴手禮系列課程，不但學員精進自己的技藝，還能開發更好的產品，受到更多消費者的喜愛。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所開辦原住民伴手禮系列課程，不但學員精進自己的技藝，還能開發更好的產品，受到更多消費者的喜愛。圖／花蓮市公所提供

原住民傳統織布不只部落傳授，公部門也協助教學，花蓮市公所開辦原住民伴手禮系列課程，其中太魯閣族傳統織布手作課程，用不同的色彩編織，將作品融入現代元素，學員們希望製作的伴手禮能獲得消費者青睞，提升傳統技能經濟價值。

今年市公所安排不少課程在4月左右分別開課，但5月中旬受到疫情影響中斷，因手作課程無法以視訊辦理，只能等候疫情趨緩。在8月警戒降級後，各項研習課程陸續恢復開課，太魯閣族傳統織布菱紋研習是首個完成結業的班別。

指導老師宋美枝表示，早期在老人家口述下，將原本製作被單的編織技法加以應用，讓太魯閣族傳統編織技法能有多樣的豐富表現，延伸做成生活化商品。而SNURUG在太魯閣族語裡指的是菱形，盼藉由菱形編織圖案詮釋守護的意義。

參與編織課程的姊妹鍾魏筱頻、鍾魏筱玟說，小時候看過母親的編織作品覺得很有趣，原以為很簡單，實際接觸後才知道是超乎想像的困難，感謝老師耐心指導、前輩學員不吝分享，沒有打退堂鼓，也藉由這項課程，感受傳統編織蘊含的文化意義。

花蓮市公所主秘翁美華表示，這項課程只有48小時的研習時間，學員除上課時間之外，也須在工作之餘反覆練習實作，能完成作品非常不容易。

翁美華說，市公所未來計畫開辦高階課程，不但學員精進自己的技藝，還能開發更好的產品，讓原住民族的伴手禮受到更多消費者的喜愛。

花蓮市公所太魯閣族傳統織布手作課程，用不同的色彩編織，將作品融入現代元素，提升傳統技能經濟價值。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所太魯閣族傳統織布手作課程，用不同的色彩編織，將作品融入現代元素，提升傳統技能經濟價值。圖／花蓮市公所提供

太魯閣族 原住民 伴手禮

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