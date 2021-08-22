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賞星觀月最佳地點 守護七星潭灣保安林秘境

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮天文迷有福了！上週的英仙座流星雨、還有這兩天的「藍月」，七星潭灣保安林可說是最佳觀賞點；9月將有山海星光，出海賞星（月）活動，10月擬辦天文主題音樂會

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮今天受訪表示，縣府大力推動賞星活動，去年9月曾在七星潭賞星廣場旁海灘舉辦疊石賞星音樂會，今年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，待降級解封後，計畫10月初舉辦天文主題音樂會。

天文協會與多羅滿賞鯨船合作，9月將推出月光海、山海星光主題活動，邀民眾出海賞星（月），將依據中央疫情指揮中心指引，降載承載量、戴口罩、量體溫等準則進行。

此外，花蓮林區管理處和黑潮海洋文教基金會合作，日前在七星潭灣2618號防風保安林舉辦「有星星的晚上，和森林桑來場約會吧-英仙座流星雨」賞星活動，邀請花蓮縣天文協會攜手，與30多名民眾在沒有光害的沙灘上，聆聽森林與星星的故事，度過浪漫夜晚。

「因為保安林的存在，擋下了強勁的東北季風，也擋下飄散的塵土，讓我們在天氣好時得以擁有一片乾淨的夜空賞星。」黑潮海洋文教基金會執行長林東良說，2618號防風保安林還有一項特殊功能就是防光害，可以遮擋來自村落的光源。

花蓮林管處呼籲民眾共同守護美麗的七星潭灣和「海岸綠色長城」2618保安林，並請海巡署、保七總隊加強查緝，同時結合在地社區部落巡守、NGO及企業認養等方式來杜絕保安林遭任意傾倒丟棄垃圾或廢棄物等情形。

音樂會 疫情 流星雨

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