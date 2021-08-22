影／粉鳥林海域立槳糾紛 玩家要求道歉、志工抗議抹黑

宜蘭粉鳥林海域日前發立槳與膠筏的海上糾紛，玩家投訴遭漁船衝撞及漁民亮刀恐嚇。開水聯盟召集舟友今天到粉鳥林漁港力挺玩家，要求道歉；蘇澳區漁會則出面表示，當天不是漁民，是維護海上漁業資源的辛苦志工，並無持刀恐嚇，請不要抹黑他們。

多艘立式划槳（SUP）玩家本月15日到粉鳥林海域遊玩及教學，當地是東澳栽培漁業區且不久前才剛放魚苗，當時志工見到一群人玩立槳，開膠筏前往勸導制止，過程中衍生口角；玩家事後向媒體投訴漁船衝撞他們導致SUP翻覆，漁民出言恐嚇亮刀。全案進入司法調查，志工第二天被通知到岸巡做筆錄。

開水聯盟號召舟友今天到粉鳥林漁港力挺玩家，蘇澳區漁會也跳出來支持志工，雙方拉布條互喊表達訴求時，被員警及海巡人員區隔開。

漁會總幹事陳春生表示，107年粉鳥林靠近南邊海域被劃為保育區（栽培漁業區），有賴巡守志工出錢出錢守護海洋資源，當天巡守隊長的東澳里長嚴順明看到一群人撓亂海上棲地環境才去制止，絕無玩家所指的亮刀恐嚇，全案進入司法調查，志工都做好筆錄了，為何玩家光對外面放話，卻不去做筆錄，難道是要串供嗎？

陳春生強調，海上活動不是「只要我喜歡、哪裡都可以去」，知名的澳洲大堡礁也採取分區管制保護的必要措施，很多人口頭講資源共享，但只會享受資源，對守護海洋做出什麼貢獻？多年來，粉鳥林秘境的垃圾都靠志工清理，大家才得以享受美景，或許處理事件的方式有待改進，但呼籲大家還給巡守隊清白，不要抹黑他們。

海水聯盟表示，他們肯定志工付出，但當天事件過程是玩家一路被船員飆罵、威脅：「哪家業者的？誰帶團？身分證交出來！」、「走，去海巡署講清楚！」事後證明他們並非擁有司法警察身分的執法人員。

聯盟代表玩家發表4點聲明，要求開船恐嚇、碰撞sup的當事人為海上危險駕駛行為公開道歉；呼籲全國動力船不可再對水上玩家、非動力船做出危險行為，海上動力船隻、非動力浮具應相互尊重、避讓，不互相干擾，更不應有動力船隻攻擊、追擊非動力浮具的行為；澄清漁業保護區內容，乃是禁止「採補」，而不是禁止水域遊憩活動，船主以此理由阻撓水上活動是欺騙行為；要求海巡單位對此事件積極處裡，秉公處理海上糾紛。