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蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島 喜遇白海豚相伴

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁

蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟划行環島，昨天航經台中港，喜遇白海豚相伴，台中港狹長，3名勇士奮力划著達悟族傳統拼板舟，乘風破浪的直播畫面感動很多人，在網路上為他們喊加油。

蘭嶼達悟族數名勇士本月12日從台東長濱海岸出發，展開壯闊的划舟環島之旅，領軍的達悟族人張士凱說，曾與已故導演齊柏林相約要再次透過直升機空拍，伴隨環台拼板舟航海，以陸海空結合方式，呈現台灣的美，導演不幸遇難，張士凱仍想信守約定，完成這次壯闊之旅，黑潮勇士依次接力划舟經台東和花蓮、宜蘭、基隆等地，環島一周，預計本月31日抵達屏東完成壯舉。

昨天航行進入台中港 ，正值中午天氣炎熱，3名勇士划著傳統拼板舟，進入台中港時在「黑潮勇士 壯闊台灣」粉絲頁全程直播，許多網友留言喊加油，畫面中可看到浪大，3名勇士需不斷聽著舟旁的指揮船人員喊話指揮，調整前進方向。

划舟環島人員昨晚在臉書說，這是非常令人興奮與緊張時刻，「因為台中港港嘴長，來自各方向與港壁反射的浪交織而形成三角浪，過程必須不斷改變方向來切浪前進」，他們說，最終順利完成這次的航線順利抵達台中港，再次征服不一樣的挑戰；在台中港附近也巧遇白海豚相伴，更是驚喜

航海人員寫著：「今天住在附近的耆老也特別趕來替我們祈福並送勇士出海，在台灣難得看見的拼板舟與新生代的行動力都讓老人家特別感動，這也是我們此行的重要目的，希望能影響更多年輕人重視與傳承自己的文化」。

蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港，網友為他們加油。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港，網友為他們加油。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港，喜遇白海豚相伴。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁
蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島，昨天航經台中港，喜遇白海豚相伴。圖／取自黑潮勇士 壯闊台灣粉絲頁

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