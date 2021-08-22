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暖暖運動公園兒童遊戲場共融遊具 變更設計3次終完工
基隆市民殷切期盼的暖暖運動公園「兒童遊戲場」，歷經3次變更設計，終於進入正驗階段；當地公廁也可望在8月底完工，9月中下旬通過驗收。市府表示，工程告一段落後，要視疫情程度及防疫措施，決定遊戲場何時開放親子同樂。
基市府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，發包改善暖暖運動公園設施，把環場步道改成紅、黃、藍3色PU跑道。網球場旁原本設置「搖搖馬」區域，規畫打造兒童遊戲專區，設置親子盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、躲貓貓涵管等共融式遊具。
還我特色公園行動聯盟對暖暖運動公園兒童遊戲專區，投入不少心力。聯盟人員提供「使用者」觀點給市府參考，為此變更設計豐富遊戲區設施，加上天候影響施工等因素，完工日期從去年5月一路延宕至今。兒童遊戲專區旁公廁另案發包整修，工程進行也不太順利。
基隆市立體育場代理場長郭佳雯說，兒童遊戲專區各項設施都已完工並通過初驗，目前進入正驗階段，完成行政程序就大功告成。兒童遊戲專區旁的公廁，經要求包商列為重點項目施作，本月底可望完工，9月中下旬通過驗收。
暖暖運動公園兒童遊戲專區共融式遊憩區包括攀爬網、攀爬繩、攀爬塊、涵管、滑桿、沙坑、鳥巢式盪秋千，還有一組結合繩網通道的溜滑梯，整體景觀設計色彩繽紛。
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