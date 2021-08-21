影／基隆放水燈民眾爭睹 熊熊烈火海上拚燒最遠最旺

「發喔！旺喔！」一個個水燈頭點燃熊熊烈火後被推向海中，喊聲震耳欲聾。基隆中元祭重頭戲「放水燈首」今晚在望海巷施放，各姓氏水燈頭一個比一個燒得旺，熊熊烈火漂向大海，越遠代表運勢越旺，煙火照亮夜空。今年因疫情沒有開放民眾進場，外圍仍有大批民眾爭睹，熱鬧不減。

鷄籠中元祭為文化部指定編號第一號國家「無形文化資產」，今年傳承第167年，因疫情縮小規模，各祭典科儀採取人流管制，不開放民眾入場。今晚7點放水燈花車遊行改車隊遶境祈福，不邀請表演隊伍參與，不設觀賞台、觀眾席，不進行市區封街管制，但仍吸引不少民眾看花車。放水燈花車遊行後，晚間10點全部轉往望海巷施放水燈頭。

往年放水燈震撼畫面，把水燈頭引火點燃推向大海，都吸引人山人海的人潮到場拍照、觀禮，但八斗子望海巷放水燈不開放民眾進場，進行交通及人流管制，改採直播線上看。

今晚10點半儀式結束後，今年李主普與各姓氏宗親抬送水燈頭送到岸邊，一一點燃後，由救難人員推送出海，海浪很大，為水上孤魂照路，招引好兄弟來共享普度。各姓氏宗親抬著自己的水燈頭向海裡送，點火後大家都爭相大聲喊著「發喔！旺喔！」，比誰漂得遠。

各姓氏宗親「輸人不輸陣」，代表各姓氏團體的「水燈頭」紙厝都費盡心思打造，主普李姓宗親會的水燈頭打頭陣，水燈頭一個一個漂向海上燒盡。