鷄籠中元祭遶境祈福 深夜望海巷放水燈

2021辛丑鷄籠中元祭水燈車隊遶境祈福活動今晚於基隆市區登場，雖受疫情影響，不邀請表演團體且不封街，但重要科儀不減，深夜仍依例在望海巷放水燈。

基隆市長林右昌在遊行前致詞指出，基隆是台灣頭，也是台灣文化重要的中心，鷄籠中元祭是國家無形文化資產第一號、傳承167年的重要民俗活動。

他表示，即便面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，仍堅持要與各宗親會、基隆市民把傳統科儀代代傳承、延續下去；活動的意義，是化解對立、促進宗族團結及族群融合。

林右昌說，社會和諧與團結是大家共同期待，在疫情當中，台灣人民表現優異，短短兩個多月的時間，把疫情壓制下來，現在每天僅個位數案例，此刻世界其他國家疫情正在高峰，這是台灣人民共同的成就。

他表示，希望在大家虔誠祈福、老天爺與老大公保佑之下，台灣與世界疫情早日結束，恢復正常生活。

基隆市文化局指出，遶境祈福後，晚間10時20分移師到望海巷舉行放水燈儀式，目的在為水上孤魂照路，盼水陸兩界孤魂靖安。