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影／基隆市區如不夜城 中元祭今晚放水燈花車遊行

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區如不夜城，中元祭今晚放水燈花車遊行。記者游明煌／攝影
基隆市區如不夜城，中元祭今晚放水燈花車遊行。記者游明煌／攝影

基隆中元祭重頭戲今晚11點在望海巷施放水燈頭，晚間7點半放水燈花車先在市區遊行，因疫情沒有表演隊伍、不設觀賞台、觀眾席，僅彈性交管，各街頭仍吸引大批民眾爭睹，十分熱鬧，讓市區有如不夜城。

市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥等出席，林右昌致詞指出，基隆是台灣頭，也是台灣文化重要的中心，鷄籠中元祭是國家無形文化資產第一號，傳承167年的鷄籠中元祭，在台灣歷史發展從不間斷，即便面臨本土疫情，仍就堅持要和宗親會、基隆鄉親，把傳統科儀代代傳承、延續下去，鷄籠中元祭的意義，化解對立、促進宗族團結及族群融合。

迎請水燈頭遊行是中元祭典中，各宗姓拚陣的極致展現，深具宗教民俗意涵，象徵姓氏團結力量；在祈福繞境的水燈車隊，抵市府大門時，林市長親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會，宗親會宗長們把匾額掛在車隊前，繼續在市區前進，今年因防疫，採線上平台直播，民眾透過線上直播，觀賞這項年度盛事。

市府「依山傍海．Color基隆」花車，設計呈現基隆天際線，承載燈光裝置藝術，連結主普壇、海港及周邊建築，展現光影美學，緊扣城市翻轉概念，將中元祭典文化融入其中，拼貼出基隆獨特城市樣貌。

文化部指定第一號國家無形文化資產、傳承167年的鷄籠中元祭，每年由各姓氏宗親會輪流主普，今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍從嚴處理，維繫傳統科儀不輟。

望海巷施放水燈頭直播則於10點30分開始，直播平台有：年代新聞、魅力基隆Youtube；基隆市文化局、鷄籠中元祭、壹電視新聞Facebook臉書粉絲團收看。

今晚望海巷放水燈在台2線（平浪橋－八斗子車站）進行封路管制，僅大眾運輸車輛及持有通行證明車輛由管制點管控放行。各國道客運及市區公車皆按原有班次發車。

基隆市區如不夜城，中元祭今晚放水燈花車遊行。記者游明煌／攝影
基隆市區如不夜城，中元祭今晚放水燈花車遊行。記者游明煌／攝影
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基隆 中元祭 直播

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