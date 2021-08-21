快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬山青農贈百箱無毒柚 助勵馨義賣護受暴婦幼

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭冬山在地青農劉景源捐贈自家栽種的柚子，予勵馨基金會義賣做公益。圖／勵馨基金會宜蘭分事務所提供
宜蘭冬山在地青農劉景源捐贈自家栽種的柚子，予勵馨基金會義賣做公益。圖／勵馨基金會宜蘭分事務所提供

再過一個月就是中秋節，勵馨基金會宜蘭分事務所今年再推應景推柚子禮盒做公益，這次由宜蘭冬山在地青農劉景源大力贊助600斤產銷履歷認證、老欉無農藥化肥種植的文旦柚，共有100箱，義賣所得4萬元將助當地受暴婦幼服務工作。

勵馨基金會深耕台灣受暴婦幼服務迄今32年，並於2016年起駐點宜蘭，服務對象為縣內性侵害被害人、懷孕青少女、家暴被害人等，此外亦推廣性別教育、預防教育等公眾教育、倡議活動。

為支持勵馨基金會在宜蘭事工，從事公益不遺餘力的劉景源提供自家栽種的柚子作為義賣，分別為80箱5斤裝、20箱與10斤裝的無毒愛馨文旦柚，4萬元所得將全數協助受暴婦幼身體、心理，以及生活上的復原和重建。

劉景源表示，種柚主要為了窨製自家星源茶園的特色茶品柚花烏龍，平均年產量8000斤到1萬斤；柚園、茶園堅持不使用化肥和農藥，並申請柚子產銷履歷認證，以把關民眾食安健康，更獲得宜蘭十大好食好物、亮點茶莊等獎項肯定。

宜蘭分事務所專員黃盈芳提到，星源茶園與勵馨基金會的精神一致，皆希望能建立安全、沒有傷害的環境。這回義賣的柚子禮盒，包裝設計大走童趣風，上頭還能寫上送禮對象芳名，增加互動趣味；凡是認購柚子禮盒，再送柚花烏龍原片茶包。

黃盈芳坦言，預購狀況有些告急，目前賣出約三成，希望9月9日前能完售。有意認購的民眾可至臉書粉專「勵馨基金會-宜蘭愛馨人」或電洽黃小姐0900780995。

100箱文旦柚義賣所得4萬元，將助當地受暴婦幼服務工作。圖／勵馨基金會宜蘭分事務所提供
100箱文旦柚義賣所得4萬元，將助當地受暴婦幼服務工作。圖／勵馨基金會宜蘭分事務所提供
青農劉景源設計的柚子禮盒，包裝大走童趣風，外頭能寫上送禮對象芳名；裡頭除了柚子，還有柚花烏龍原片茶包。圖／劉景源提供
青農劉景源設計的柚子禮盒，包裝大走童趣風，外頭能寫上送禮對象芳名；裡頭除了柚子，還有柚花烏龍原片茶包。圖／劉景源提供
勵馨基金會宜蘭分事務所今年推應景推柚子禮盒做公益。圖／劉景源
勵馨基金會宜蘭分事務所今年推應景推柚子禮盒做公益。圖／劉景源

宜蘭 義賣

延伸閱讀

宜蘭滑板選手表現亮眼 盼縣府建專業滑板場

高鐵宜蘭站選址大轉彎 江聰淵今喊話中央

高鐵宜蘭端站址回歸專業決定 以綠地保留瑪璘遺址

高鐵延宜蘭／鐵道局還原選四城站過程 將以綠地保留遺址

相關新聞

冬山青農贈百箱無毒柚 助勵馨義賣護受暴婦幼

再過一個月就是中秋節，勵馨基金會宜蘭分事務所今年再推應景推柚子禮盒做公益，這次由宜蘭冬山在地青農劉景源大力贊助600斤產...

台東杉原海水浴場今啟用 優人神鼓「擊浪」演出

台東縣卑南鄉杉原海水浴場今天宣布啟用，24日將免費開放，鄉公所今天邀請藝文團體優人神鼓表演「擊浪杉原灣」，由鼓聲配合浪潮...

宜蘭滑板選手表現亮眼 盼縣府建專業滑板場

2020東京奧運將滑板列為正式項目，各國好手嶄露頭角，其中女子滑板公園賽前3名全都不滿20歲。其實，宜蘭縣也有不少滑板選...

疫情衝擊 台東殯葬園區參加中元普度人數少6成

疫情雖已緩和，但防疫依然未放鬆，台東市殯葬園區今年中元普度民眾就比往年少6成以上，以往人擠人的普度會場，如今僅有部分民眾...

台東天后宮預計9月5日辦普度 不提供自備供品區

全國二級防疫警戒至8月23日，明天中元節，宗廟依習俗辦理普度。台東天后宮今表示，預計9月5日（農厲7月29日）辦理普度，...

台東縣府擬開放溯溪等戶外活動 戴口罩卻成阻力之一

台東縣擬逐步開放各項運動，但目前中央對戴口罩依然未鬆綁，一般的小運動還好，但劇烈運動如跑步等可能就受不了，口罩成為恢復運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。