冬山青農贈百箱無毒柚 助勵馨義賣護受暴婦幼

再過一個月就是中秋節，勵馨基金會宜蘭分事務所今年再推應景推柚子禮盒做公益，這次由宜蘭冬山在地青農劉景源大力贊助600斤產銷履歷認證、老欉無農藥化肥種植的文旦柚，共有100箱，義賣所得4萬元將助當地受暴婦幼服務工作。

勵馨基金會深耕台灣受暴婦幼服務迄今32年，並於2016年起駐點宜蘭，服務對象為縣內性侵害被害人、懷孕青少女、家暴被害人等，此外亦推廣性別教育、預防教育等公眾教育、倡議活動。

為支持勵馨基金會在宜蘭事工，從事公益不遺餘力的劉景源提供自家栽種的柚子作為義賣，分別為80箱5斤裝、20箱與10斤裝的無毒愛馨文旦柚，4萬元所得將全數協助受暴婦幼身體、心理，以及生活上的復原和重建。

劉景源表示，種柚主要為了窨製自家星源茶園的特色茶品柚花烏龍，平均年產量8000斤到1萬斤；柚園、茶園堅持不使用化肥和農藥，並申請柚子產銷履歷認證，以把關民眾食安健康，更獲得宜蘭十大好食好物、亮點茶莊等獎項肯定。

宜蘭分事務所專員黃盈芳提到，星源茶園與勵馨基金會的精神一致，皆希望能建立安全、沒有傷害的環境。這回義賣的柚子禮盒，包裝設計大走童趣風，上頭還能寫上送禮對象芳名，增加互動趣味；凡是認購柚子禮盒，再送柚花烏龍原片茶包。