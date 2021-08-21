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台東杉原海水浴場今啟用 優人神鼓「擊浪」演出
台東縣卑南鄉杉原海水浴場今天宣布啟用，24日將免費開放，鄉公所今天邀請藝文團體優人神鼓表演「擊浪杉原灣」，由鼓聲配合浪潮，讓現場民眾享受一場迴盪在浪濤的音樂盛宴。
卑南鄉長許文獻說，杉原海水浴場因美麗灣案停擺6年，在縣府團隊的努力下，終於重回台東鄉親手中；這次請來優人神鼓表演，呼應卑南鄉杉原灣的海天壯闊。
優人神鼓一共帶來包括「奔騰」、「流水」、「聽海之心」、「沖岩」、「大神鼓」及「獻曼達」等5首曲目，演出之前先由阿美族莿桐部落耆老為杉原海水浴場啟用祈福。
由於目前仍是防疫二級警戒，現場管制人數在500人，並採取1.5公尺社交安全距離，戴口罩，同時主辦單位也貼心贈送現場觀眾精美海灘袋，可以在沙灘席地而坐。
「今天天氣舒服，很棒的音樂饗宴！」宋姓縣民說，趁著小孩暑假尾聲，待帶一家人來東海岸走走，白天讓小孩看看山海，下午來杉原海水浴場看表演，感覺很棒。
縣府交通及觀光發展處表示，杉原海水浴場自８月24日至9月30日免費開放，時間為每天上午10點至下午5點，並備有盥洗室、洗手間、沖洗區及置物櫃，提醒民眾仍需配合防疫規範，戴口罩、實聯制登記及量體溫。
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