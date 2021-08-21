宜蘭滑板選手表現亮眼 盼縣府建專業滑板場

2020東京奧運將滑板列為正式項目，各國好手嶄露頭角，其中女子滑板公園賽前3名全都不滿20歲。其實，宜蘭縣也有不少滑板選手，在國內滑板比賽屢屢創佳績，礙於縣內無正規場地等因素，往往得移地外縣市訓練。滑板教練林大為今天號召超過50位熱愛滑板的宜蘭人，向宜蘭縣政府訴求建置符合訓練標準的滑板場。

宜蘭縣近年滑板運動風氣興盛，迄今已有上千名孩童學習其中，成立滑板社團、寒暑假育樂營的學校不在少數。儘管在國內賽事表現亮眼，小選手每逢比賽之際，就得移地外縣市練習。林大為表示，宜蘭河濱公園滑板場、羅東文化工場的極限運動場不符專業訓練的標準，加上場地欠缺雨遮設施，只要下雨就無法練習。

林大為說明，專業滑板場為長40公尺、寬20公尺的面積，須具有平台、斜台、樓梯、斜杆等道具，還有雨遮設施。「台灣還沒有一座真正的滑板場」，宜蘭河濱公園礙於河川法規，設施不能超過50公分，且偏向初學者使用場地，周末假日更是人擠人，空間明顯不足。

12歲藍元雉去年拿下第17屆總統盃全國溜冰錦標賽（滑輪板）街式賽國小組第一名，他希望可以克服場地問題，因為適合的訓練場地，有助於宜蘭選手的進步。林大為認為，滑板運動從小開始訓練，不只能培養思考能力、協調性，以及生活態度，「跌倒再爬起來就好」，小朋友往後在學習遇到挫折，就不會容易放棄。

家長簡利玹分享，就讀國小二年級的兒子從4歲開始學滑板迄今，希望藉由滑板運動讓其學習抗壓性，只要護具、頭盔戴好，基本上都很安全。她坦言，宜蘭學滑板的小朋友越來越多，期盼能有標準場地練習，如此也能吸引外縣市板友前來，還可帶動宜蘭經濟發展。

林大為與板友們向縣府喊話，希望能盤點現有閒置空間，以建造符合訓練標準的滑板場，不只提供選手專業訓練、舉辦賽事以發掘具潛力孩童，也能吸引外縣市華板選手到宜蘭參加、增加雙方交流，「有效提升台灣滑板運動，更有促進觀光之效益。」