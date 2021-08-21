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台東縣府擬開放溯溪等戶外活動 戴口罩卻成阻力之一

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣擬逐步開放各項運動，但目前中央對戴口罩依然未鬆綁，一般的小運動還好，但劇烈運動如跑步等可能就受不了，口罩成為恢復運動的阻力之一。縣府表示，劇烈運動呼吸量大，傳播病毒的可能性也大，在中央未宣布前不會先貿然解禁。

熱氣球嘉年華活動開幕當天清晨，就有大批民眾戴著口罩在會場外圍跑步，如今計畫開放溯溪等活動，也依然要戴口罩，但口罩如果沾濕恐影響呼吸，戴防水口罩又過於悶熱，讓許多愛好運動者進退兩難。

愛好運動的陳姓縣民承認，人少或沒人看見時，拿下口罩大口呼吸，如果在人多的時候，就減少運動強度，如跑步改為快走，以免受不了，否則會滿身汗還呼吸困難。

目前軍中跑步訓練也依然規定要戴口罩，王姓士兵說，戴口罩跑步很痛苦，不但全身是汗，而且眼鏡都會起霧，極不方便。

縣府則表示，防疫是為了自己，拿下口罩就可能置身風險中，在疫情未解除前，依然希望民眾能戴口罩保護自己和別人。

口罩 熱氣球嘉年華 疫情

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