基隆中元祭今晚放水燈重頭戲 市區遊行不封街彈性交管

今天農曆7月14日，基隆中元祭今晚約11點在望海巷施放水燈頭，在晚間約7時放水燈花車遊行，先在市區遶境祈福，不邀請表演隊伍、不設觀賞台、觀眾席、不進行市區封街管制，但有彈性交管，請民眾注意管制範圍。

今年因應新冠肺炎疫情影響，各祭典科儀採取人流管制，不開放民眾入場。基隆市文化局長陳靜萍表示，今天放水燈花車遊行比照去年改為車隊遶境祈福，不邀請表演隊伍參與；不設觀賞台、觀眾席；不進行市區封街管制，由市府派警力彈性交通維護。

往年放水燈震撼畫面，把水燈頭引火點燃推向大海，都吸引人山人海的人潮到場拍照、觀禮，但今晚八斗子望海巷放水燈不開放民眾進場，進行交通及人流管制。

今天放水燈花車遊行將於晚間６點50分開始直播，可透過中嘉新聞Facebook與Youtube收看；望海巷施放水燈頭直播則於10點30分開始，直播平台有：年代新聞、魅力基隆Youtube；基隆市文化局、鷄籠中元祭、壹電視新聞Facebook臉書粉絲團收看。

今天交通資訊如下：

1、遊行當日市區道路仍維持通行，惟孝一路（忠四路至忠二路）、仁三路（愛三路至愛五路）及愛五路（仁二路至仁三路）間路段，遊行隊伍須逆向前進，將禁止非遊行車輛於19:30－21:00進入上述路段。

2、市區道路號誌化路口皆依現況號誌運作，並配合路口執勤員警或義交視交通狀況進行手操燈。

3、大眾運輸:市區公車及公路客運路線及站位皆維持停靠上下客。惟經義一路進入市區路線（公車處及基隆客運）於18:15－20:15暫停「信五路口」、「市政府」站牌停靠上下客，增設臨停站位「信七路口」、「二信港東分社」供上下客使用。反向離開市區行駛動線及站位不受影響。

4、首都客運1579路線往台北方向，於18:15－20:15暫停義一路「信五路口」、「市政府」站牌停靠上客，改經中正路接續東岸高架行駛，並於基港大樓前設立「臨時站」供上客使用。反向往基隆、八斗子方向行駛動線及站位不受影響。

5、泰樂客運1558路線，於19:30－21:30時段行經基隆市區班次改道安樂路一段接中山一路，經民治平交通、港西街進入市區，由現況站位進行乘客上下車。出城往台北動線調整為港西街→右轉忠一路→左轉中山一路→接續安樂路銜接至原動線行駛。進出城車輛皆不行經成功市場。

6、其他國道客運路線，由國道1號進入基隆動線，於19:30－21:30時段，改經西岸高架橋→中山一路→民治平交道→港西街，利用臺鐵基隆車站北站環道路側空間或港西街原有站牌做為臨時下客站。出城動線維持現狀。