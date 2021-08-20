礦石稅府會陷僵局 花蓮縣府強調加強溝通

花蓮縣議會臨時會今天結束，縣府所提礦石稅草案，未能送進大會審查。縣府今天表示，這段期間持續溝通交流，府會有共識，以合法為優先，一起為縣民創造最大福祉，會積極與縣議會雙向溝通協商。

縣府今晚發布新聞稿表示，花蓮縣礦石稅自治條例從民國98年起實施，到105年依法重訂，當時由縣議會23位議員連署提案每公噸100元，最後經縣議會審議三讀通過每公噸70元版本，是縣議會民主合議制做出徵收稅率決定。

縣府指出，經縣議會審議通過後，再呈報財政部、內政部、行政院主計總處同意備查後實施，又經財政部會同經濟部及繳稅業者徵詢意見，一致同意後，獲立法院審議准予備查、開徵，強調是完全合法合規的自治條例。

對於縣府因地方稅法通則第4條漲幅不得超過30%規定而敗訴，縣府指出，經詢問法界人士，桃園市長鄭文燦任內，106年10月由每公噸10元調整30元，漲幅高達200%。宜蘭縣、苗栗縣漲幅也都超過30%，這是屬於地方制度法權責，符合地方稅法通則第3條，並且經由縣市議會審議、財政部經濟部備查同意的漲幅來課徵。

縣府強調，全國無論礦石、土石、營建土方等地方特別稅自治條例，都依同樣法源訂定，並經財政部監督同意，只有一家業者的訴訟、訴願案，不應成為地方自治條例受挫的原因。

縣府說，縣府每年礦石稅收近10億，提出訴訟的福安礦業僅占7%，其他業者都以自治條例規定繳稅，依照稅捐稽徵法規定，不會有溯及既往的退稅疑慮；縣府說，部分議員擔心「債留子孫」或將「退稅百億元」，應是受個別業者錯誤訊息誤導。

縣府表示，若釋憲還沒有結果不能課徵礦石稅，這段空窗期間稅損將高達30到50億元，且所有礦石業者可以肆無忌憚地開採，是社會福利及地方建設的重大損失。

縣府也向福安礦業喊話，希望善盡社會責任，回饋花蓮建設，縣府依法課徵礦石稅，用於維護景觀生態、社福、教育、環保等政策，改善財政體質，才能造福鄉親。